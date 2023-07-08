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08 Temmuz 2023 Cumartesi 17:15:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 17:15:00

ABD'den Çin'e "yakın diyalog" çağrısı

Kaynak: IHA

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Washington ile Pekin'in ekonomik kaygıları hakkında doğrudan iletişim kurulması gerektiğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Janet Yellen, başkent Pekin'deki Diaoyutai Devlet Konukevi'nde Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile bir araya geldi. Yellen, görüşmede Washington ile Pekin arasındaki gerilimlere rağmen ikili ticaretin geçtiğimiz yıl artığını, bu durumun ticaret ve yatırımların ilerlemesi için yeterli alan bulunduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Yellen, ABD ve Çin'in ortak çıkarlara dair alanları ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeye odaklanmasının kritik bir önem taşıdığını ifade etti.

ABD İLE ÇİN ARASINDA YAKIN DİYALOG ÇAĞRISI

Yellen ayrıca ekonomik karar alma sürecini iyileştirmek için ABD ile Çin arasında daha yakın iletişim kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Küresel ekonominin karmaşık görünümü göz önünde bulundurulduğunda farklı sınamalara vereceğimiz yanıtlar konusunda dünyanın en büyük iki ekonomisinin yakın şekilde iletişim ve temaslarını sürdürmesine acil ihtiyaç duyuluyor" dedi. Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın da kendisi gibi ilişkilerin daha iyi bir istikamete döndürülmesinin, açık ve dürüst iletişim hatlarının korunmasının iki ülke halkının çıkarına olduğunu düşündüğünü aktardı. He Lifeng ise Yellen ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

YELLEN: "ABD İLE ÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEYE ÖNCÜLÜK ETMELİ"

ABD Hazine Bakanı Yellen, iklim konulu yuvarlak masa toplantısında da Çin hükümetinden yetkililer ve iklim uzmanları ile bir araya geldi. Yellen, ABD ile Çin'in dünyanın en büyük iki ekonomileri olarak iklim değişikliği gibi varoluşsal tehditlerle birlikte mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. İki ülkenin iklim değişikliği alanında daha önce gerçekleştirdiği iş birliğinin Paris Anlaşması gibi önemli sonuçlar verdiğine işaret eden Yellen, "ABD ile Çin arasında iklim finansı iş birliği kritik önemde" şeklinde konuştu. Yellen, "Dünyanın en büyük sera gazı salınımı yapan ve yenilenebilir enerjiye en çok yatırım yapan ülkeleri olarak ABD ile Çin, iklim değişikliğiyle mücadeleye öncülük edecek ortak sorumluluğa da beceriye de sahip" ifadelerini kullandı.

İKLİM YATIRIM FONU'NA DAVET

Yellen, Pekin'in Yeşil İklim Fonu ve İklim Yatırım Fonu gibi çok taraflı iklim kuruluşlarını desteklemesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek ABD'nin ilave 1 milyar dolar sağlamayı taahhüt ettiği İklim Yatırım Fonu'nun Eylül ayındaki finansman turuna Çin'in de katılımını beklediklerini ifade etti.

76 yaşındaki Yellen, bugün ayrıca Çinli ekonomistlerle de bir toplantı gerçekleştirdi.

Öte yandan, 4 günlük Çin ziyaretine perşembe günü başlayan Yellen, dün Çin Başbakanı Li Qiang ile bir araya gelmişti.

ABD, bir yandan Çin ile üst düzey temaslarını sürdürmek için çalışırken, diğer yandan ulusal güvenliğine ve Amerikan şirketlerine zarar verdiğini düşündüğü konularda Çin'e baskı uygulamaya devam ediyor.

Etiketler : ekonomik kaygılar ABD Hazine Bakanı ABD-Çin
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