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19 Mayıs 2024 Pazar 07:35:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 07:35:00

BM: Gazze'ye kara sınırlarının açılmaması insani felaketin sürmesine neden oluyor

Kaynak: AA

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BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Lazzarini, Gazze Şeridi'ne kara sınırlarının açılmaması ve bölgeye güvenli ulaşımın sağlanmamasının, insani felaketin sürmesine neden olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ne kara sınırlarının açılmaması ve bölgeye güvenli ulaşımın sağlanmamasının, insani felaketin sürmesine neden olduğunu belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yalnızca 33 tırın ulaştığını ifade ederek, bunun toplu yerinden edilmeler ve artan insani ihtiyaçlar gölgesinde çok düşük bir rakam olduğuna işaret etti.

Lazzarini, Gazze Şeridi'ne kara sınırlarının açılmaması ve bölgeye güvenli ulaşımın sağlanmamasının, insani felaketin sürmesine neden olduğunu vurguladı.

Gazze'deki sivillerin güvenli bölgelere gidebileceği iddialarının yalan olduğunu belirten Lazzarini, "Gazze'de güvenli bölge yok, güvenli bir yer yok, kimse güvende değil." ifadesini kullandı.

Lazzarini, İsrail'in Refah'a saldırıları nedeniyle 800 bin kişinin, yani Refah'ın nüfusunun yaklaşık yarısının yeniden göç etmek zorunda olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesi de 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onaylamıştı.

Etiketler : birleşmiş milletler gazze israil sınır
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