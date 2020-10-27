ABD Senatosu Barrett'ı onayladı

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27 Ekim 2020 Salı 07:36:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 07:36:00

ABD'de Yüksek Mahkeme Yargıcı Barrett Beyaz Saray'da yemin etti

Kaynak: AA

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ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıçlığı için aday gösterdiği muhafazakar yargıç Amy Coney Barrett'i onayladı.

Demokrat senatörlerin karşı çıktığı oylamada, Senato çoğunluğunu ellerinde bulunduran Cumhuriyetçiler, oy çoğunluğuyla Barrett'i Yüksek Mahkeme'ye gönderdi.

Genel kurulda yapılan oylamada Demokratların tamamı ile Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins aleyhte oy kullanırken 52 Cumhuriyetçi "evet" oyu verdi.

Böylelikle ABD tarihinin en hızlı atanan Yüksek Mahkeme Yargıcı unvanını kazanan Barrett'in, görevine birkaç gün içerisinde resmen başlaması bekleniyor.

Demokratların itirazı yetmedi

Diğer taraftan 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine 1 hafta kalmışken Demokratlar, Yüksek Mahkeme yargıçlığına şimdi atama yapılmasına karşı çıkıyor.

Demokratlar, söz konusu pozisyona getirilecek adayın yeni başkan tarafından belirlenmesi gerektiğini savunuyor.

Ayrıca Demokratlar, liberal eğilimli yargıç Ruth Bader Ginsburg'un hayatını kaybetmesiyle yerine aday gösterilen muhafazakar görüşlü Barrett'in ABD'deki sağlık sistemi, kürtaj yasası ve eşcinsellik gibi tartışmalı konularda taraflı davranacağını ileri sürüyor.

Trump için kritik onay

Barrett'in adaylığının onaylanmasıyla Yüksek Mahkemedeki siyasi eğilim haritası, 5 muhafazakar yargıca karşı 3 liberal yargıç olarak şekillenmiş oldu.

Genel eğilimi muhafazakar olan Mahkeme Başkanı John Roberts'ın da bu denkleme eklenmesiyle yeni tablo, muhafazakarlar lehine 6'ya 3 gibi net bir üstünlük anlamına geliyor.

ABD siyasi tarihinde eşine az rastlanan bu durumun, 3 Kasım'daki seçimlerin muhtemel bir kaosa dönüşmesi ve son karar için Yüksek Mahkemenin devreye girmesi halinde, Barrett'in çok kritik bir rol oynamasına imkan vermesi bekleniyor.

Amy Coney Barrett kimdir?

Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde 1972'de, 7 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Barrett, liseyi bitirene kadar burada kaldı.

Tennessee eyaletindeki Rhodes College'da İngiliz Edebiyatı bölümünü bitiren Barrett, tam burslu kazandığı Notre Dame Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1997'de birincilikle bitirdi.

Akademik ve hukuk alanında birçok görevde bulunan evli ve 7 çocuk sahibi Barrett, 8 Mayıs 2017'de Başkan Trump tarafından 7. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıçlığı görevine aday gösterildi. 31 Ekim 2017'de Senato'nun onayını alan Barrett, o tarihten itibaren görevini sürdürüyor. 

Etiketler : Amy Coney Barrett Notre Dame Üniversitesi New Orleans ABD 52 Cumhuriyetçi
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