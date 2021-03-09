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09 Mart 2021 Salı 22:58:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 22:59:00

ABD'de lise öğrencisinin evde yaptığı ve sınıfa getirdiği bomba patladı: 5 yaralı

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ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Newaygo şehrinde, okula getirilen evde yapılmış bombanın patlaması sonucu 5 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Michigan Eyalet Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, adı açıklanmayan 16 yaşındaki bir öğrencinin evde yaptığı ve sınıfa getirdiği bombanın kazayla patladığı kaydedildi.

Patlamada, bombayı getiren dahil 5 öğrencinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bina boşaltılırken başka bomba ihtimaline karşı okulda saatlerce arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin de dahil olduğu olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Etiketler : abd patlama fedaral
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