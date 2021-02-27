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27 Şubat 2021 Cumartesi 18:16:00 - Güncelleme:27 Şubat 2021 Cumartesi 18:16:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 510 bini geçti

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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 2 bin 153 artarak 510 bin 467'ye çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 72 bin 983 artışla 28 milyon 487 bin 119'a yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 153 artarak 510 bin 467'ye ulaştı.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM KALİFORNİYA'DA

Johns Hopkins'e göre, Kaliforniya 3 milyon 559 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 643 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 898 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 51 bin 794 can kaybı ile de Kaliforniya eyaleti önde giderken onu 47 bin 389 ile New York ve 43 bin 376 ile Teksas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 11 milyon 80 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 455 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor. Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı Hindistan'da 156 binin ve Brezilya'da 252 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısının 70 milyon 454 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 47 milyon 184 binden fazla kişiye ilk doz, 22 milyon 613 bini aşkın kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Etiketler : Kovid-19 korona virüs vaka
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