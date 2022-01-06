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06 Ocak 2022 Perşembe 17:53:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 18:46:00

ABD'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 832 bin 148'e çıktı

Kaynak: AA

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ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1773 artışla 832 bin 148'e yükseldi. California eyaleti vaka ve can kaybı sayısında ilk sırada.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 665 bin 190 artarak 57 milyon 762 bin 144 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1773 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 832 bin 148'e çıktı.

CALİFORNİA İLK SIRADA

California, 5 milyon 809 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 851 bin vakayla Teksas ve 4 milyon 419 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 76 bin 760 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Teksas'ta 76 bin 132'ye, Florida'da ise 62 bin 542'ye çıktı.

ABD'DE AŞILAMA

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78,5'ine en az bir doz, yüzde 66,2'sine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlananların yüzde 34,9'una ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 245 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 206 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 72 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Etiketler : abd koronavirüs vaka sayıs
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