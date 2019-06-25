ABD'de göçmen çocukların sürgünü devam ediyor

Teksas'ta sınır devriye merkezinde gıda, su ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu bir merkezde tutulduğu ortaya çıkan 300'ün üzerindeki göçmen çocuğun büyük kısmı buradan taşındı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi uzmanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından konuşan Kongre üyesi Veronica Escobar, El Paso dışındaki merkezde geriye 30 çocuğun kaldığını kaydetti.

Çocukların nereye götürüldüğü açıklanmazken, Escobar, bazılarının El Paso'nun kuzeyindeki bir başka merkeze götürüldüğünü, geçici olacak bu yeni merkezde açılabilen yatak, duş, tıbbi araçlar ve klimanın mevcut olduğunu bildirdi.

Yeni merkezdeki şartlar da yetersiz

Öte yandan çocuklarla görüşen avukat Clara Long, yeni merkezdeki koşulların yeterince iyi olmadığını dile getirerek, bir çocuğun annesine ve kendisine, hasta olmalarına rağmen merkezde battaniye verilmediğini, yatacak yer temin edilmediğini ve merkezin çok soğuk olduğunu söylediğini aktardı.

Başka merkeze taşınan çocukların birçoğunun, ABD-Meksika sınırına tek başlarına geldiği, bir bölümünün ebeveynlerinden koparıldığı da belirtildi.

Geçen hafta merkezi ziyaret eden avukatlar, yaşı büyük çocukların, kendilerinden küçük çocuk ve bebeklerin bakımıyla ilgilendiğini bildirmişti. Avukatlar, merkezde günlerdir banyo yapmadığı ve aç olduğu gözlenen 4 yaşındaki bir çocuğun bulunduğunu, çocukların birbirlerini teselli etmeye çalıştığını ve hasta olan bazı çocukların 3 hafta boyunca kilit altında tutulduğunu ifade etmişti.

Escobar, geçen hafta cuma günü Gümrük ve Sınır Koruma birimi komiserleri John Sanders ve sınır devriyesi yetkilisi Carla Provost'a hitaben, "çocuklar için insancıl olmayan bu koşulların nasıl fark edilmediğini" sorgulayan bir mektup yollamıştı.

Sınır devriyesi yetkilileri, e-posta yoluyla yaptıkları açıklamada, kısa dönemli kalmak için hazırlanan merkezlerin korunmaya muhtaç topluluklar için tasarlanmadığını ve krizi yönetebilmek için acilen ek insani yardım bütçesine ihtiyaç duyduklarını açıklamışlardı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, pazar günü yaptığı açıklamada, merkezlerde güvenlik ve hijyen sorununun "kabul edilemez" olduğunu kaydederek, Kongrenin daha fazla kaynağı sınır güvenliğine ayırmasını umut ettiğini söylemişti.

ABD'ye gelen göçmen çocukların sınır devriyesindeki kısa dönemli merkezlerde en fazla 72 saat tutulması, sonrasında yetkililer tarafından ailelerine ya da akrabalarına teslim edilip edilmeyeceğinin belirleneceği Sağlık ve İnsani Hizmetler Merkezine gönderilmeleri gerekiyor.

AA