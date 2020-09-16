  • BIST
    1113.81
  • Dolar
    7,4843
  • Euro
    8,8906
  • Altın
    473,1320
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'de İhanet anlaşmaları sonrası Filistin bayrağını göndere çektiler
Berfu ve Eser Yenenler'in kedisinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransız siyaset bilimci Saint-Prot: Macron Türkiye'ye karşı durarak hata yapıyor
Akıllanmıyoruz, kurallara uymuyoruz... Sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarında yine yoğunluk vardı
Fanatik Yahudiler, katil İsrail polisinin desteğiyle Mescid-i Aksa'yı bastı
Merdiven altı maskelere dikkat! Bez maskeler için kanserojen riski uyarısı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Ne yaparlarsa yapsınlar Filistin halkı kazanacaktır
Yüz yüze eğitim başlayacak mı, nasıl olacak? Bakan Selçuk detayları açıkladı
Amerika'da çay işine giren Çağatay Ulusoy işlerini büyüttü
Ruhani'den Arap ülkelerine gözdağı! 'Sonuçlarından sorumlu olacaklar'
Başkan Erdoğan'dan Yoshihide Suga'ya tebrik mesajı
Eski Facebook çalışanından flaş sözler: Ellerimde kan var
Koronavirüs tedavisi gören Binbaşı Kaya hayatını kaybetti
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Bakan müjdeyi verdi! 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak
İstanbul merkezli 34 ilde operasyon!
Gözler bu toplantıda... Yeni kararlar alınacak mı? Bilim Kurulu bugün toplanıyor
İçişleri'nden flaş koronavirüs açıklaması
Kirli plan ortaya çıktı! ABD ve Rusya'dan terör örgütü PKK'ya açık destek
İstanbul Esenyurt'ta bir vatandaş sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçtı
Meksika, Brezilya ve Hindistan'da ağır koronavirüs bilançosu
MSB duyurdu: Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
BMGK'dan kritik Libya kararı: Kabul edildi
FETÖ'cü 9 şüpheli, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
16 Eylül 2020 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 10:40:00

ABD ve Rusya'nın kirli planı deşifre oldu: Terör örgütünü masaya oturtmak istiyorlar

ABONE OL

Suriye Anayasa Komitesi'nin Cenevre toplantılarında şu ana kadar sonuç çıkmadı. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Türkiye Temsilcisi Dr. Nezir Hekim, ABD ve Rusya'nın terör örgütü PKK'yı da masaya oturtmak istediğini söyledi.

Suriye’nin geleceğinin belirlendiği Cenevre görüşmelerinde şu ana kadar sonuç çıkmadı. Suriye Anayasa Komitesi’nin Cenevre toplantılarındaki detayları, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Türkiye Temsilcisi Dr. Nezir Hekim anlattı.

REJİME UYARI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Son görüşmelerin diğerlerinden farklı geçtiğini vurgulayan Hekim, “Rejimin tavrı değişti. Rusya rejime görüşmelerde daha ciddi olması yönünde uyarıda bulundu. Ancak şu ana kadar olumlu bir adım görmedik. Bu konuda başlangıç durumunda olduğumuzu söyleyebiliriz. Görüşmelerin gündemi anayasa olmasına rağmen genel olarak anayasa konuşulmuyor. Anayasaya ilişkin herhangi bir ayrıntıya girilmiyor. Bizim isteğimiz önümüzdeki görüşmelerde bu konunun ciddi şekilde ele alınması” diye konuştu. PKK terör örgütünün Cenevre’de masaya oturtulmak istendiğini söyleyen Hekim, şunları söyledi:

SDG’Yİ DESTEKLİYORLAR

“Bunu sadece bir ülke yapmıyor. Mısır, Rusya ve Esed rejiminin YPG’nin siyasi kolu olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında bir anlaşma olduğunu seziyoruz. Özellikle Kahire’deki temsilciler ile SDG arasındaki ilişkileri yakından takip ediyoruz. Aynı şekilde Moskova heyeti ile SDG arasında yakın ilişki olduğu açık şekilde ortada. Mısır, Rusya ve rejim ellerinden geldiğince SDG’yi kolluyor. Şunu çok iyi bilmeliler ki terör örgütleri bizim kırmızı çizgimizdir. Terör örgütünün o masada yer almasına asla izin vermeyiz. Cenevre masasında yer alan gruplarda kimlerin olduğu, kimlerin kimleri temsil ettiğini en ince ayrıntısına kadar inceliyoruz.”

ÖZERKLİK VAATLERİ

Terör örgütünün siyasi uzantısı SDG’ye özerklik ve federasyonluk vaatleri verildiğini anlatan Hekim, “Bu vaatler küçük ülkelerden geliyor. Bu küçük ülkeleri de tetikleyen ABD ve Rusya. Bizim için Suriye toprakları ve halkın bütünlüğü büyük öneme sahip. Özerklik ve federasyon konuları asla kabul edilemez” dedi. Terör örgütü YPG ile hareket eden oluşumlardan söz eden Hekim, “Bu Suriye için tehlike oluşturduğu gibi aynı zamanda Türkiye, İran ve Irak için de tehlike arz ediyor. Suriye’de başarılı olmaları, bu ülkelerde de başarılı olacakları anlamına geliyor. Bu oluşumlara ilişkin Cenevre’de bir konuşma geçmedi. Ancak bu planların yapıldığını çok iyi biliyoruz. Süreci Türkiye ile birlikte işbirliği içerisinde yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER