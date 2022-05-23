VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pfizer: Kovid-19 aşısı 5 yaş altı grup için etkili
Bakan Koca: Ukrayna'da güvenli tıbbi koridor oluşturulmalı
BAE'de bir restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı
NASA alarma geçti: Astronotun kaskına su doldu
KKTC'de maymun çiçeği virüsüne rastlanmadı
Başkan Erdoğan, Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini ağırladı
Bakan Çavuşoğlu, Filistin ve İsrail'e gidiyor
TRT Genel Müdürü Sobacı'dan Avrupalı Yayıncılara Terörizme Karşı Durma Çağrısı
Mersin ve Muğla'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor Mersin ve Muğla'da çıkan orman yangınl...
ABD Ukrayna'ya yalan mı söyledi?
Öğretmen ataması yapılacak mı?
Savunma Sanayii Başkanlığı müjdeyi duyurdu
İsrail'de İran paniği!
Başkan Erdoğan, Sude Naz Akkuş'un cenazesinde konuştu
Ukrayna: Savaşın başlamasından beri 232'si çocuk en az 4 bin 600 sivil öldü
En tatlı festivalde 200 kişi yarıştı
En çok virüs Windows'da
Evlat edindikleri bebek otizmli çıktı, onlar vazgeçmedi
Nurullah Dede mezarlığın gönüllü çalışanı
Sağlıklı hayat için pedal çevirdiler
Bolluk Şenliği'nde 10 ton keşkek dağıtıldı
Bütün yaz gezecekler
Yeni sezonda ekranda
Hadise Kardashian
23 Mayıs 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 18:00:00

ABD Ukrayna'ya yalan mı söyledi?

ABONE OL

ABD'den dikkat çekici bir açıklama geldi. ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael Mcfaul, 'Ukrayna'ya NATO'ya üyeliğine dair yalan mı söylediniz?' sorusuna gülerek 'evet' cevabını verdi.

ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael Mcfaul'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Macfaul, "Ukrayna'ya NATO'ya üyeliğine dair yalan mı söylediniz?" sorusuna gülerek "evet" cevabını verdi.

Ne oldu da Rusya Ukrayna'yı işgal etti? Bazı uzmanlar, işin içinde Ukrayna'nın tahriki var diyor. ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael Mcfaul, böyle düşünenlerin iddiasını güçlendirecek bir itiraf gibi bir açıklamada bulundu.

Macfaul, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin NATO'yu canlandırdığını ifade etti.

Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalinin çok düşük olduğu biliniyordu. Çünkü Rusya, yanı başında kendisine tehdit oluşturacak askeri üsler istemiyordu. ABD, Moskova'nın endişelerini göz ardı etti ve dolaylı olarak Rusya'yı Ukrayna üzerinden kışkırttı.

ESKİ BÜYÜKELÇİNİN BU İTİRAF GİBİ AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Eski Moskova Büyükelçisi Michael Mcfaul, ABD'nin Ukrayna'yı nasıl ateşe attığını bir kez daha en yetkili ağızdan ortaya koymuş oldu.

RUSYA'DAN TEPKİ!

Mcfaul'un sözlerine Moskova yönetiminden de tepkiler gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'yi sert sözlerle eleştirdi. Zaharova, "Bremen Mızıkacılarının İzinde adlı masalda şöyle bir ifade vardı; Ve birden eşeğin giydiği modaya uygun yabancı pantolon üzerinden düştü ve herkes sıradan bir eşeğin kuyruğunu gördü. Kısa ve doğru" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Michael Mcfaul NATO UKRAYNA RUSYA AB
Pedagog Demet'e veda zamanı

Pedagog Demet'e veda zamanı
Tanık olarak dinlendi

Tanık olarak dinlendi
Düğün ertelenmedi

Düğün ertelenmedi
Cannes'da onur konuğu

Cannes'da onur konuğu
Motive eden ödül

Motive eden ödül
Doğuş'la çok mutluyum

Doğuş'la çok mutluyum
Orta Asya'da çekilecek

Orta Asya'da çekilecek
Çağatay'a veda

Çağatay'a veda
Tan kapalı gişe

Tan kapalı gişe

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX