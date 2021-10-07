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07 Ekim 2021 Perşembe 23:36:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 23:36:00

ABD Senatosu borç limitinin kısa süreli olarak artırılması için anlaştı

Kaynak: AA

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ABD Senatosu'nda Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, ülkenin borç limitinin kısa süreli olarak artırılması yönünde anlaşmaya vardı.

İki taraf arasında saatlerce süren görüşmelerin ardından ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Hazine Bakanlığı'nın borçlanma yetkisini aralık ayı başına kadar yükseltmeyi kabul ettiklerini ve ülkenin temerrüde düşmesini önlediklerini duyurdu.

Schumer, konuya ilişkin açıklamasında, "Borç tavanını aralık ayı başına kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardık ve bunu bugün en kısa sürede gerçekleştirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşma ile borç limitinin, 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılacağı açıklandı.

CUMHURİYETÇİLERİN DESTEĞİNİN ARDINDAN GELDİ

Söz konusu anlaşma, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın dün yıl sonundan önce daha kalıcı bir çözüm bulunana kadar ülkenin temerrüde düşmesini engellemek için borç limitinin süresinin kısa süreli olarak uzatılmasını önermesinin ardından geldi.

McConnell, yaptığı açıklamada, Demokratların, borç limitinin süresini mevcut harcamaları karşılayabilmek için sabit bir dolar tutarında aralık ayına kadar acil olarak uzatabilmesine ilişkin tasarıyı normal prosedürlerle geçirmelerine izin vereceklerini bildirmişti.

McConnel'ın teklifinin ardından Demokratlar ise borç limitinin 2022'ye kadar askıya alınmasını öngören yasa tasarısına ilişkin çarşamba günü yapılması planlanan usul oylamasını ertelemişti.

BORÇ LİMİTİ KRİZİ

ABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken, ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için "olağanüstü önlemler" almaya başlamıştı.

Borç limitinin artırılması veya askıya alınması için Kongre'ye defalarca çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son olarak Kongre'nin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtmişti.

Etiketler : ABD Senato borç limiti
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