ABD Dışişleri Bakanlığı: Halep ve İdlib'deki saldırıları şiddetle kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı: Halep ve İdlib'de Esed rejimi ile Rus saldırılarını şiddetle kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Halep ve İdlib'de dün sivillerin ölümüne neden olduğu bildirilen Esed rejiminin topçu saldırıları ile Rus hava saldırılarını" şiddetle kınadıklarını belirtti.

Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında bir sivil öldü, iki sivil yaralandı.

Esed rejiminin İdlib'de hastaneye düzenlediği saldırıda biri çocuk 6 sivil öldü.