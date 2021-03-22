ABD Dışişleri Bakanlığı: Halep ve İdlib'deki saldırıları şiddetle kınıyoruz

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22 Mart 2021 Pazartesi 20:12:00 - Güncelleme:22 Mart 2021 Pazartesi 20:13:00

ABD Dışişleri Bakanlığı: Halep ve İdlib'de Esed rejimi ile Rus saldırılarını şiddetle kınıyoruz

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Halep ve İdlib'de dün sivillerin ölümüne neden olduğu bildirilen Esed rejiminin topçu saldırıları ile Rus hava saldırılarını" şiddetle kınadıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Halep ve İdlib'de dün sivillerin ölümüne neden olduğu bildirilen Esed rejiminin topçu saldırıları ile Rus hava saldırılarını" şiddetle kınadıklarını belirtti.

Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında bir sivil öldü, iki sivil yaralandı.

Esed rejiminin İdlib'de hastaneye düzenlediği saldırıda biri çocuk 6 sivil öldü.

Etiketler : abd rusya idlib ABD Dışişleri Bakanlığı
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