10 Eylül 2020 Perşembe 23:22:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 23:26:00
ABD Başkanı Trump, Irak ve Afganistan'daki asker sayısını azaltacaklarını açıkladı
Kaynak: AA
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ABD Başkanı Trump, kısa sürede ABD'nin Irak'taki asker sayısını 2 bine, Afganistan'daki asker sayısını da 4 bine düşüreceklerini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, kısa sürede ABD'nin Irak'taki asker sayısını 2 bine, Afganistan'daki asker sayısını da 4 bine düşüreceklerini açıkladı.
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