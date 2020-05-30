Sosyal medyada yeni bir dönem başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan sosyal medya kararnamesi ile Twitter, Facebook ve YouTube gibi şirketler bundan böyle paylaşılan içerikten sorumlu olacak. Düzenlemenin Trump ile Twitter arasında yaşanan kavga sonrası gelmesi ise dikkat çekti. Twitter’ın Trump’ın “posta yoluyla oy kullanma hileye açık” mesajını “teyide muhtaç” olarak etiketlemesi bardağı taşıran son damla oldu.

Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump yaptığı açıklamada, Twitter’ı “3 Kasım’daki seçimlere müdahale etmeye çalışmak” ve “ifade özgürlüğünü kısıtlamak” ile suçlamıştı. Trump, çarşamba sabahı yaptığı Twitter paylaşımında ise “Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakâr sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız” ifadesini kullanmıştı. Dün de sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump Twitter’ın gerekirse kapatılabileceğini belirterek “Kararnameyle sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak. Bugün ifade özgürlüğünü en büyük tehlikelerden birinden korumak için buradayız” dedi.

Söz konusu başkanlık kararnamesi, Federal İletişim Komisyonuna (FCC), İletişim Uygunluk Kanunu’nun 230 numaralı bölümü altında yer alan düzenlemelere açıklık kazandırma ve öneriler getirme yükümlülüğü veriyor. İletişim Uygunluk Kanunu, online platformlara, kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımların içeriğinden sorumlu olma muafiyeti getiren federal bir kanun. Kanunda yapılacak değişiklikler, teknoloji firmaları aleyhine daha fazla dava açılmasına sebep olabilir.

ŞİKÂYETLER İNCELENECEK

Kararname taslağına göre Beyaz Saray Dijital Strateji Dairesi, vatandaşların online sansür vakalarını bildirmesine yardımcı olarak bir sistem tesis edecek.

Teknoloji Ön Yargı Aygıtı olarak adlandırılan sistem, internette sansür uygulamalarına ilişkin şikâyetleri toplayacak ve bunları Adalet Bakanlığıyla Federal Ticaret Komisyonuna iletecek. Federal Ticaret Komisyonu, söz konusu şikâyetlerde belirtilen durumların kanunlara aykırı olup olmadığını inceleyecek şikâyetlere ilişkin rapor hazırlayacak ve bu raporu kamuoyuna sunacak.

Başkanlık kararnamesi taslağı ayrıca Adalet Bakanının aralarında eyalet başsavcılarının da olduğu bir çalışma grubu oluşturması ve bu grubun, online platformların haksız ve yanıltıcı eylemlere girişmesinin önüne geçen Eyalet Kanunlarının uygulanış şeklini incelemesini de öngörüyor. Çalışma grubu online platform kullanıcılarını, başka kullanıcılarla etkileşimler ya da paylaşılan içerikleri baz alarak izleyecek ya da izlenecekler listesi oluşturacak.

ELİMDEN GELSE KAPATIRIM



Trump, kararnameye Oval Ofis’te düzenlenen törenle imza attı. Twitter’ın “bilgiyi doğrula” seçeneğini “siyasi aktivizm” olarak nitelendiren ve sosyal medya şirketlerinin “tekelcilik” yaptığını savunan Trump, “Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter’ı da kapatırdım. Bu konuda avukatlar ile görüşüyoruz, hukuki bir süreç yürüteceğiz” diye konuştu.

TWİTTER BU DEFA DA “ŞİDDETİ YÜCELTME” UYARISINDA BULUNDU



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Twitter Sosyal Medya Kararnamesinin ardından Trump’ın Minneapolis kentindeki protestolarla ilgili paylaşımına uyarı notu koydu. Mesajın akış sayfasında doğrudan görüntülenmesini engelleyen ve “Göster” butonu ekleyen uyarı notunda, “Bu paylaşım, şiddeti yüceltmeye yönelik Twitter kurallarını ihlal etmiştir ancak Twitter, kamu yararının söz konusu olduğunu değerlendirdiğinden paylaşımı erişime açık bırakmıştır” denildi.

FACEBOOK TARAFINI SEÇTİ



Twitter ile Trump arasında yaşanan tartışma sosyal medya devlerini de böldü. Trump’a hak veren Facebook’un kurucusu Zuckerberg “Siyasetçilerin söyledikleri için teyit mekanizmasını işletmenin doğru olmayacağını düşünüyoruz. Facebook ya da diğer internet platformlarının genel olarak hakikatin hakemi olmaması gerektiği kanısındayım. Bana sorarsanız bu neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verme açısından tehlikeli bir çizgi” dedi.

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey ise kararı savunarak tüm dünyada seçimlerle ilgili olarak paylaşılan yanlış ya da tartışmalı bilgiye dikkat çekmeye devam edeceklerinin mesajını verdi.