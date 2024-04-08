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08 Nisan 2024 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 10:00:00

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 6. ayı nedeniyle açıklama yaptı

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Borrell, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, 'Esirler serbest bırakılıp ateşkes sağlandığında, siyasi geçişin derhal hayata geçirilmesi gerekiyor. Kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu iki devletli çözümdür" açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'de saldırılarının sürdüğü 6 aylık süreçte uluslararası camia ve AB'nin nerede durduğuyla ilgili X hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

"Geçen hafta (uluslararası yardım kuruluşu) World Central Kitchen (WCK) personelinin İsrail ordusu tarafından öldürülmesi, (daha önce öldürülen) neredeyse 200 yardım görevlisi ve 32 binden fazla Filistinliye eklendi." ifadesini kullanan Borrell, 150'den fazla çalışanını saldırılarda kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dahil olmak üzere, tüm yardım kuruluşlarına saygılarını ilettiğini belirtti.

Borrell, şunları kaydetti:

"Esirler serbest bırakılıp ateşkes sağlandığında, siyasi geçişin derhal hayata geçirilmesi gerekiyor. Kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu iki devletli çözümdür. AB, tüm uluslararası toplumla birlikte adım adım etkili bir şekilde destek vermeye hazırdır."

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 175 Filistinli öldürüldü, 75 bin 886 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : avrupa birliği josep borrell israil gazze saldırı
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