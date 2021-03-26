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26 Mart 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 08:31:00

AB liderleri ile görüşen Biden'dan Türkiye mesajı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri ile görüştü. Çin ve Rusya da dahil ortak dış politika çıkarları konusunda birlikte çalışmak istediğini dile getire Biden, Türkiye, Güney Kafkasya, Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar konusunda da AB ile ABD'nin temasının sürmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri ile yaptığı görüşmede ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye, Güney Kafkasya, Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar konusunda AB ile ABD'nin temasının sürmesi gerektiğini söyledi.

Biden'ın Avrupa Birliği (AB) Zirvesi kapsamındaki çevrim içi bir toplantıya katıldığı belirtildi.

AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı toplantıya AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği belirtilen açıklamada, Biden'ın toplantıda, AB ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılmasına bağlılığını bir kez daha dile getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Biden'ın güçlü bir AB'nin, ABD'nin çıkarlarına olduğunun altını çizerek, ortak demokratik değerlerin, dünyanın en büyük ticari ve yatırım ortaklığının önemini vurguladığı kaydedildi.

Biden'ın, Kovid-19 ile mücadele, iklim değişikliği tehdidinin ele alınması, ekonomik bağların derinleştirilmesi, otokrasilerden ziyade demokrasilerin belirleyici olması gibi konularda yakın iş birliği çağrısı yaptığı belirtildi.

BIDEN'DAN TÜRİYE VURGUSU

Açıklamada, "Başkan Biden, Çin ve Rusya da dahil ortak dış politika çıkarları konusunda birlikte çalışmak istediğini dile getirdi. Ayrıca Türkiye, Güney Kafkasya, Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar konusunda da AB ile ABD'nin temasının sürmesi gerektiğini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Etiketler : BİDEN ABD TÜRKİYE
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