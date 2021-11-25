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AB, aşı olanların seyahatine yeni kurallar dahilinde izin verecek
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25 Kasım 2021 Perşembe 20:16:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 20:17:00

AB, aşı olanların seyahatine yeni kurallar dahilinde izin verecek

Kaynak: AA

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DSÖ'nün onayladığı aşıları olanlar, hangi ülkeden geldiklerine bakılmaksızın, 10 Ocak 2022 itibarıyla 2. dozlarına müteakip 9 ay içinde 3. aşıyı yaptırmış olmaları ve negatif PCR testi sunmaları halinde Schengen bölgesine girebilecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun iç işlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB'ye seyahat için Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) onayladığı aşıları olan kişilerin, 10 Ocak 2022 itibarıyla ikinci dozlarını takip eden 9 ay içinde 3. dozu yaptırmış olmaları ve negatif PCR testi ibraz etmelerinin gerekeceğini söyledi.

Johansson, düzenlediği basın toplantısında AB'nin yeni seyahat kurallarıyla ilgili üçüncü ülkelerden girişlere yönelik detayları paylaştı.

Kuralların 1 Mart'tan itibaren geçerli olacağını belirten Johansson, bunların zorunlu kategoride değerlendirilen seyahatleri değil, bu haller dışındakileri kapsadığını ifade etti.

Johansson, AB'nin onayladığı aşılar dışında, DSÖ'nün onayladığı aşıları olmuş kişilerin de AB'ye girmesi gerektiğine karar verildiğini, önceden bunun üye ülkelerin inisiyatifinde olduğunu anımsattı.

AB yetkilisi, ancak bu kişilerin ikinci dozlarını takip eden 9 ay içinde 3. dozu olmaları gerektiği ve ek olarak negatif PCR testi ibraz etmelerinin gerekeceğini anlattı.

Hastalığı atlatmış kişilerin de ek PCR testi ile giriş yapabileceğini aktaran Johansson, "18 yaş altı çocuklar, negatif PCR testi sonucu ile zaten her zaman girebilir." dedi.

Türkiye'de aşılananların tamamı yeni kurallar dahilinde AB'ye seyahat edebilecek

DSÖ, Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Astra ZenecaBio (Güney Kore), Moderna, Janssen, Çin'in Sinopharm ve Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısı, Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen Covaxin aşılarına onay vermişti.

9 AY ŞARTI

Johansson, 10 Ocak 2022 itibarıyla aşı sertifikasındaki son dozun tarihi 9 aydan eski olanların, 3. doz aşıyı olmadan Schengen bölgesine giriş yapamayacağının altını çizdi.

AB'nin, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulan ülkeler listesi bulunuyor ve bu liste iki haftada bir güncelleniyor. Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor. Listede yer almayan ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam ediyor.

Halihazırda bu listede Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Kanada, Şili, Kolombiya, Endonezya, Ürdün, Kuveyt, Namibya, Yeni Zelanda, Peru, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Uruguay ve Tayvan bulunuyor.

Yeni kurallara göre AB artık topraklarına girişlere bu liste üzerinden izin vermeyecek. Bunun yerine "kişi ve aşılama temelli" bir uygulama başlayacak.

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, AB ülkelerinde BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.

Etiketler : ab avrupa yeni kural
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