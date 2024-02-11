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11 Şubat 2024 Pazar 07:21:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 07:21:00

Yetimlerin yüreğine altın dokunuş

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Iğdır Gençlik Merkezi ekibi dezavantajlı çocuk, genç, yaşlı 700 kişiye ulaşarak maddi ve manevi destekte bulundu.

Iğdır'da gönüllü gençler, "Her Gençlik Merkezinin Bir Yetim Kardeşi Olsun" projesiyle yetim ve dezavantajlı çocukların yüreklerine dokunuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamında, gönüllü gençler kent genelindeki yetim çocukları ve dezavantajlı aileleri tespit edip ziyarette bulunuyor.

Gençler, 5 yıl önce hayata geçirilen projeyle kırsal, köy, kar, çamur ve soğuk demeden dolaşıp çocuklarla bir araya gelerek farklı etkinlikler yapıyor. Sürdürülen projeyle son bir yılda Iğdır Gençlik Merkezi ekibi, dezavantajlı çocuk, genç, yaşlı 700 kişiye ulaşarak maddi ve manevi destekte bulundu.

Etiketler : ığdır gönüllü yetim
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