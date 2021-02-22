Yetersizlik duygusu olanlar mobbing yapıyor

Dr. Öğr. Üyesi Derya Deniz, mobbing yapan kişinin, ön plana çıkan özelliklerini ise şöyle özetledi: "Mobbing faillerine ilişkin araştırmalar; bu kişilerin genellikle yetersizlik duyguları ile boğuşan, karşısındaki kişileri kendisine tehdit olarak gören ve ahlaki gelişimlerini tamamlayamamış kimseler olduğu noktasında birleşiyor. Yanı sıra narsistik ya da antisosyal kişilik yapısında olanlar, sadistik kişilik özellikleri gösterenler, kin güden kimseler, paranoid (aşırı şüpheci) olanlar, kılı kırk yaracak kadar mükemmeliyetçi yapıdaki kişiler de fail olarak karşımıza çıkıyor. Bu kişiler söz konusu davranışları genellikle hayatları boyunca bir kişiye sergilemedikleri gibi bir kişi üzerinde mobbing davranışlarını sergileyip onu yıldırdıktan sonra hedef değişimine de gidebiliyorlar."

