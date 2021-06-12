12 Haziran 2021 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 17:30:00
Yavru leylek seferberliği
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi'ndeki cami kubbesindeki leylek yuvasından düşen yavru mahalleliyi harekete geçirdi.
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi'ndeki cami kubbesindeki leylek yuvasından düşen yavru mahalleliyi harekete geçirdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yavru leylek, yaralanmadığı anlaşılınca itfaiye erleri tarafından tekrar kubbedeki yuvasına bırakıldı.