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23 Haziran 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:23 Haziran 2022 Perşembe 09:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 23 Haziran

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 23 Haziran Perşembe günlük burç yorumları...

TERAZİ: İÇİNE KAPANIK BİR DÖNEMİ OLABİLİR, YAKINDA ATLATACAK

ASLAN: EŞİ YA DA SEVDİĞİYLE BEN-SEN KAVGASINI BİTİRMELİ

BALIK: OLAYLARI BÜYÜTMEKTEN VAZGEÇERSE HUZUR YAKINDA

YAY: HAYALLERİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEK ŞANSLI ETKİLER VAR

Koç: Ruhsal anlamda gergin, içine kapanık ve düşüncelerinizi toparlayamıyor olabilirsiniz. Gün içerisinde çalışma hayatınızdaki belirsizlikler netleşmeye başlıyor olacak. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Boğa: Arkadaş ortamınızda kim dost kim düşman anlamlandıracaksınız. Gün içerisinde hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için şanslı fırsatlarınız bulunuyor. Babanızın maddi durumuyla ilgili gelişen konular içinize su serpecek.

İkizler: Kariyer yolculuğunuzda belirsiz olan, size sıkıntı vermek isteyen gizli düşmanlarınızı daha net gördüğünüz süreçten geçerken, projelerinize odaklanmalısınız. Ebeveynlerinizin rahatsızlığı bulunuyorsa iyileştiği bir süreçten geçmektesiniz.

Yengeç: Eşinizin ailesiyle gelişen konular sizi mutlu edebilir. Yabancılardan gelen teklifleri ve projeleri değerlendirmek, üniversite öğrencisiyseniz projelerinizi sunmak, sınıf içinde kendinizi göstermek için gökyüzü sizin yanınızda.

Aslan: Gayrimenkul alımı aşamasındaysanız, ederinden az fiyata satışlara dikkat etmelisiniz. Unuttuğunuz bir kredi kartı, vergi borcu bulunuyorsa ödemeyi ihmal etmeyiniz. Beraberliğiniz hakkında kimseye sır vermeyen tutumunuz dikkatleri üzerinizde toplarken, eşinizle birlikte birbirinize daha düşkün olduğunuz bir süreci yaşayacaksınız.

Başak: Eşinizin bazı sırlarını öğreneceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Ben, biz kavgaları şu sıralar artmış olabilir. Evinizi dekore etmek, kombi, banyo, lavabo giderlerinde yaşanılan sıkıntılarla ilgilenilecek bir gün olabilir.

Terazi: Çalışma ortamınızda sonuca bağlı olmayan projeler hız kazanabilir. Uzunca zamandır işe alınma süreçleriyle ilgili sıkıntı yaşıyorsanız, sonuca ulaşacağınız bir döneme girmiş olabilirsiniz. Sağlığa aman dikkat.

Akrep: Beraberliğinizde çözemediğiniz konular gün yüzünde olacak gibi görünüyor olabilir. Bu süreç içerisinde tamam mı devam mı kararları almak üzere olabilirsiniz. Önünüzde Ekim ayı bulunuyor. Olayları büyütmek ayrılıklara sebep olabilir, aman dikkat.

Yay: Anneniz, büyük anneniz ve aile köklerinizi ilgilendiren pek çok konuyla ilgileniyorken kendinizi bulabilirsiniz. Çözümü bulunamayan bir rahatsızlık gündemdeyse şifa aranılacak bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Kendi ruhsal dünyanıza özen göstermek ruhunuza iyi gelecektir.

Oğlak: Kardeşlerinizin hayatında değişen pek çok konu ruhunuza iyi gelecek. Yakın arkadaşlarınızın size bazı olayları göstermeye çalışmasına inat ederseniz asla gerçeklerin gerçek yüzünü öğrenemezsiniz.

Kova: Parasal konularla ilgili belirsizlikler yavaş yavaş kaybolurken, yeni projeler hızlanacak. Ayrıca Belki ortaklarınız, belki bir miras, belki de eşiniz sebebiyle elinize geçecek olan maddi imkanlara hazırlık dönemini yaşıyor olabilirsiniz. Kendinizi yorgun ve sıkıntılı hissediyorsanız gün içerisinde değer görmek ruhunuza çok iyi gelecek.

Balık: Kendinizi ifade ederken gizemli tutumunuz pek çok kişinin dikkatini çekiyor. Tutulmaların yorgunluğunu atacağınız bir süreçten geçmektesiniz. Küllerinizden yeniden doğacaksınız. Önemli iş teklifleri gelmek üzere, haberiniz olsun.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 23 Haziran Bugün burçları neler bekliyor?
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