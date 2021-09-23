Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 23 Eylül

BALIK: GİZLİ SIRLARIN DEŞİFRE OLMAMASINA DİKKAT

YENGEÇ: ESKİ SEVGİLİSİNDEN HABER ALMASI OLASI

BAŞAK: YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK OLAYLAR KAPIDA BEKLİYOR

AKREP: ARKADAŞLARI ARASINDAKİ GERİLİM RUHUNU YORABİLİR

Koç: Gün içerisinde size zarar vermek isteyen kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Herkesi kendiniz gibi sanmamalısınız. Konuşmalarınız sırasında yapamayacağınız konularda söz vermek, sonradan sıkıntı yaratabilir.

Boğa: Evliliğiniz içerisinde beraberliğinize karışan kişilere aman dikkat. Açık düşmanlık yapanlar çoğalmak üzere, haberiniz olsun. Dualara sığındığınız bir günden geçerken, maneviyatı aman ihmal etmeyin.

İkizler: Çalışma hayatınızda gerçek niyetini gösteren kişilere dikkat, düşmanlıklara uğrayabilirsiniz. Grupların içerisinde gelişen olaylar ruhunuzu bunaltabilir. Yükselişe geçtiğiniz bir dönemde bunlarla sınanmak normal ama değil mi?

Yengeç: Beraberliğinizdeki kişinin size karşı olan tutumları zaman zaman zihninizi karıştırabilir. Gerçekten kimi sevdiğinize karar vermelisiniz. Eski takıntılı kişilere aman dikkat. Yöneticilerinizle gerilim yaratmamak önemli.

Aslan: Eşinizden alacağınız eleştiriler karşısında ruhunuz sıkışmış ve bunalmış olabilir. İçiniz içinize adeta sığmayacak. Evinizin, ofisinizin soygun ihtimali bulunuyor, aman dikkat.

Başak: Yolculuklar sırasında soygun ve sıkıntı yaşamanız muhtemel. Medya ve projeleriniz hız kazanırken, rakiplerinize karşı oldukça dikkatli olmalısınız.

Terazi: Maddi anlamda borç para isteyenlere karşı dikkatli olmalısınız. Sigorta, prim ve mirastan alacaklarınız bulunuyorsa gün içerisinde gelişmeler olabilir.

Akrep: Arkadaş ortamınızdaki bazı çatışmalar ruhunuzu yorabilir. Dostlarınızın düşmana dönüştüğünü görmek ruhunuzu sıkıyor olabilir. Hukuksal konulara dikkat etmelisiniz.

Yay: Kariyerinizde zorlandığınız pek çok konu, yöneticilerinizle sıkıntılarınızı büyütmeniz yol ayrımlarına sebep olabilir. Gizli sırlar ve ruhunuzu yoran bazı enerjiler bulunuyor. Bazı şeyleri 2023 ortasıyla anlamlandırabileceksiniz.

Oğlak: Kariyerinizde sıkıntı yaşadığınız konular karşısında, yöneticilerinizin çeşitli oyunlarıyla karşılaşmanız muhtemel. Evinizin içerisinde tam anlamıyla kendinizi mutlu hissedemediğiniz bir süreçten geçerken, değer görmek için belki de önce değer vererek başlamak önemli.

Kova: Zihninizden geçenleri dengede bulamadığınız bir gün. Ulaşım sırasında bavul kaybetme, eşyalarınızın çalınma ihtimaline karşı dikkatli olmalısınız. Hayatınıza dair ikinci bir şans geliyor ancak siz hazır mısınız? Bilinmez.

Balık: Gizli düşmanlara ve sırlara dikkat ediniz. Ruhunuzun yorulduğu bir süreçten geçerken, dua ve meditasyon enerjisi toparlanmanız için gerekli olacaktır. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken günlerden geçerken. Gizli sırlara dikkat.