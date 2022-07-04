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04 Temmuz 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 08:00:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 04 Temmuz

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 04 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları...

ASLAN: AYAĞINA GELECEK FIRSATLAR İÇİN BEKLEMEDE KALMALI

OĞLAK: ROMANTİK GÜNLER GEÇİRMEYE HAZIR OLUN

YAY: OLUMLU DÜŞÜNDÜĞÜ TAKDİRDE MUTLULUK YAKIN

KOVA: SEVDİĞİ KİŞİ İLE ÖNEMLİ KARARLAR AŞAMASINDA

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Bugün kendinizi enerjik hissedeceksiniz. Değer görmediğiniz ne varsa 'öncelikle ben' diyeceğiniz bir günün içerisindesiniz. Sevdiğiniz kişi ile yakınlığınızın daha da artacağı bir süreçten geçerken, bazı arkadaşlarınızla aranıza mesafe koyabilirsiniz. Bugün ilerisi için fark ettiğiniz pek çok konu olacak.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Ruhsal dünyanızda geçmişe dair sizi yoran üzen pek çok konu tekrar gündeminizde olabilir. Bu da sebebini anlamlandıramadığınız ağrılara ve enerjinizi yanlış kullanmanıza neden olabilir. Sağlığınızla ilgili önemli bir durum yaşıyorsanız özellikle ateşinizin seyrine dikkat etmeniz gereken ve önlemlerinizi almanız gereken bir gün.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İş hayatınız ve arkadaş çevrenizden alacağınız destek ile adeta güç kazanacaksınız. Günün tehlikeli yanı, hem aşk hem de arkadaşlık ilişkileriniz için tanımadığınız kişilere kalbinizi açmayın. Kitlelere hitap edebilecek , uzunca zamandır zorlandığınız yeni bir atılım için gökyüzü sizi destekliyor. Ancak fİnansal konulara biraz dikkat.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Sağlığınızla ilgili önemli bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Uzunca zamandır yaşadığınız önemli bir probleminiz tekrarlayabilir, ayrıca baş, migren, böbrek ve ellerinizde oluşabilecek sıkıntılar canınızı sıkabilir. Kendinize dikkat etmelisiniz. Söyleyemediğiniz içinizde kalan pek çok konuyu içinizde biriktirmeyin, duygularınızı bir kenara yazabilir ve daha sonra gerekli kişiler ile paylaşmayı deneyebilirsiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün önemli bir projeye imza atmak için atılımlarda bulunabilirsiniz. İş gereği bulunduğunuz ortamlarda uzunca süredir içinizde biriken ne varsa bir anda söyleyeceğiniz enerjiler altındasınız. Gemileri yakan durumunuz karşısında biraz sakinliğinizi korumalısınız. Sevdiğiniz kişinin ailesi ile polimiklere de ayrıca dikkat.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Finansal kaynaklarınızla ilgili artışlar yaşayacağınız projeler hakkında görüşebilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile çok daha yakın olacağınız bir süreçten geçeceksiniz. Ayrı olan veya birbirlerinden uzak olanlar ise şaşıracakları haberler ile sürpriz bir şekilde mutlu olacaksınız. Sevdiğiniz kişinin kıymetini bilmelisiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Bugün aşk ve ilişkilerde karar alırken hata yapma riskiniz oluyor. Düşünmeden atacağınız adımların sonucunda gerginlik yaşamanız mümkün. Beraberliğinizde ben sen kavgaları ve maddi konuların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Olumlu düşündüğünüz takdirde güzellikler sizinle olabilir.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Kalbi boş olanlar için çalışma arkadaşlarınızdan birinin size olan ilgisini fark edeceğiniz bir gün. Ancak değişen tavırlarınız ve gergin yapınızdan dolayı size açılamıyor olabilir. Evli olanlar için beraberliklerinde çocuksu yapılarını ortaya koyup problemleri çözümlemeye çalışabilirler. Açık düşmanlıklara aman dikkat.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Güne zinde ve enerjik başlayacaksınız. Evinizin içerisinde huzurlu olacağınız bir gün. Akrabalarınızın sıkıntılarına ve dedikodularına biraz kulağınızı kapatmayı ve kendiniz için gelebilecek güzellikler için kalbinizi açmayı ihmal etmeyiniz. Ev almak isteyenler ve evini değiştirmek isteyenler için bugün şanslı etkiler söz konusu.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Cazibenize cazibe kattığınız günlerden geçmektesiniz. Adeta bütün gözler üzerinizde. Hız kazanmasını istediğiniz iş anlaşmaları ve flörtler için gökyüzü sizi destekliyor. Ancak kadınlardan gelebilecek gizli düşmanlıklara oldukça açıksınız, aman dikkat.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Güne, gece uyku sırasında verimli bir şekilde uyuyamamanız ve içsel anlamda kuruntularınız sebebiyle gergin uyanabilirsiniz. Uykusuzluğunuza sebep olan şeyler her neyse, gün içerisinde dua enerjisinde olmak ruhunuza iyi gelecektir. Önemli bir sözleşme hakkında haber bekliyorsanız bugün onaylanması muhtemel, şimdiden hayırlı olsun.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün parasal kaynaklarınızın dengesini tutturamayabilirsiniz. Elinizdekini gereğinden fazlasıyla paylaşan yapınız, ilerleyen günlerde ihtiyacınız olduğunda kimsenin size destek olmaması karşısında hayal kırıklığına uğramanıza sebebiyet verebilir. Yakın akrabalarınızın gizli düşmanlıklarına karşı biraz dikkatli olmakta fayda bulunuyor. Her duyduğunuza inanmayın.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 04 Temmuz Bugün burçları neler bekliyor
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