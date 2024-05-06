Emine Erdoğan'dan Hıdrellez mesajı
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Toprağa bereket, tohuma bolluk getiren bahar; haneleri huzur, kalpleri şifa ile doldursun. Hıdırellez kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Toprağa bereket, tohuma bolluk getiren bahar; haneleri huzur, kalpleri şifa ile doldursun. #Hıdırellez kutlu olsun! pic.twitter.com/Zr8Ivm8AvX— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 6, 2024