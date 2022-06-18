Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları

YENGEÇ VE TERAZİ İÇİN PARLAMA ZAMANI

21 Haziran Salı günü Güneş Yengeç burcuna geçiş yapacak. Bu hafta hislerimizi dinleyecek, ılımlı değişim rüzgarına kapılacağız. Terazi ve Yengeç Burçları için kariyer konularında güneş gibi parlama zamanı. Toplum önü, statü ve iş konularında beklenen güzel haberler gelebilir.

19 Haziran günü Venüs ile Satürn arasında olumsuz etkileşim var. Hem aşk hayatınızda, hem sosyal ilişkilerde sınavdan geçme zamanı. Tamam mı, devam mı sorusunu yanıtlamanız gerekebilir. Kendinizi baskı altında, yalnız ve kuşatılmış hissedebilirsiniz. Hayattan keyif almıyor gibi hissetmeniz de mümkün. Bunlara maddi sorunlar da eşlik edebilir. Her şeyden önce kendinizi koşullara bağlı olmadan sevin.

ŞEKİLCİ OLMAYIN

İlişkilere şekilci, çıkarcı ve önyargılı yaklaşmayın. Elinizdekiler ile mutlu olmayı deneyin. Ve gerçekçi olun. Karşı taraftan beklemek yerine kendinize karşı sorumluluklarınızı yerine getirin. Bu bedenin içinde tek kişilik bir yolculuktasınız unutmayın. Aynı gün Venüs ile Neptün arasındaki olumlu açı, ilişkilere ve hayata her şeye rağmen daha pozitif bakmanız konusunda size destek olacak. Kendinizi ve hayatı affedin. Gerçeklere rağmen hayallerinizden vazgeçmeyin. Ancak gerçekler ile düşler arasında denge kurun. Mantık ile sezgileri sentezleyin.

20 Haziran günü Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Kendinizi umutlu, hevesli ve neşeli hissedeceksiniz. Cesur kararlar alabilirsiniz. Flört etmek için de uygun bir günde olacaksınız. Hayatınızı değiştirecek bir eğitime başlayabilirsiniz. Şans kapılarını aralayacak bir sözleşme önünüze gelebilir. Seyahate çıkmak için harekete geçebilirsiniz.

DEĞİŞİM ZAMANI

21 Haziran günü Venüs ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde avantajlı olacaksınız. Kendinizi daha derin, tutkulu ve paylaşımcı hissedeceksiniz. Hayattan derinlemesine haz alabilirsiniz. Cinsel yaşantınız da renklenecek. Maddi konularda fırsatlar önünüze gelebilir. Kendinizle olan ilişkinize de yatırım yapabilirsiniz. Değişim rüzgarları ılımlı esecek. 23 Haziran günü Venüs ikizler burcuna geçecek. 18 Temmuz gününe kadar ikili ve sosyal ilişkilerde şenlik var. Eğlence zamanı geliyor. İletişim trafiği de oldukça yoğun olacak. İlişkilerle ilgili karar almanız mümkün olacak. Ancak yüzeysel olmayın. Empati kurun. Aynı anda iki kişiyi idare etmeye çalışmayın. Manava giderken evdekinden olmayın. Takıntılarınıza ve merakınıza yenik düşmeyin.

Genel olarak olumlu etkilerin olduğu bu haftanın size bol şans getirmesini diliyorum.

KOÇ

Hem bedensel hem ruhsal olarak özgürlük ve bireysellik ihtiyacınızın artacağı bu hafta da odağınız sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz olabilir. Sosyalleşmek, arkadaşlarınızla yapacağınız fikir alışverişleri size iyi gelecektir. Problemlerinizin olduğu ilişkileriniz söz konusu ise bu hafta akılcı konuşmalar yaparak çözümler bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendinizi yoğun duygusallık içinde biraz dağınık hissedebilirsiniz. İç dünyanızın çalkantılı olması nedeniyle biraz adaptasyon sorunu yaşayabilirsiniz fakat bunu meditasyon, dua vs. aktivitelerle dengelemeniz de mümkün. Bu süreçte ihtiyacı olan insanlara destek olmak veya hasta insanlara yardımcı olmak sizi ruhsal açıdan çok dengeleyecektir. Böylece kendinizi daha rahat hissedecek ve istek ve duygularınızı kolay ve anlaşılır bir şekilde ifade edebileceksiniz. Ayrıca maddi olarak harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan kaçınmanızı öneririm. 21 Haziran Salı günü Güneş Yengeç burcuna geçiş yapacak. Hassas, naif beslemek büyütmek temalarının ön planda olduğu bu zamanlarda hislerimizi dinleyecek sıcak misafirperver ve samimi zamanlara da adım atmış olacağız. Siz Koçların aile, yuva konuları gündem olabilir. Taşınma yer değişimi veya bir mülk var ise bu konulara odaklanabilirsiniz.

BOĞA

Bu hafta duygusal tepkilerinizi saklamayacak ve kendinizi her koşul ve durumda net bir şekilde ifade edebileceksiniz. Aynı zamanda alıngan ve hassas hissedebilirsiniz. Bu nedenle biraz aceleci tavırlar sergilemeniz olası. Ayrıca parasal konular ön planda olacaktır. Bir şeyler satın almak için para harcayabilirsiniz. Sadece bir şeylere sahip olmak için hareket etmemelisiniz. Sonradan pişman olacağınız alışverişlerden kaçınmalısınız. Aileniz ve eviniz ile ilgili konularla daha yakından ilgilenecek ve kendinizi daha evcimen bir yapıda hissedebilirsiniz. Ailenizle duygusal paylaşımlarınızın yoğun olacağı bu süreç sizi manevi açıdan beseleyecek ve güzel bir hafta geçirmenize neden olacaktır. Ticaret ve uzak bağlantılı işler gündem olurken kişisel gelişim eğitimine başlamak için arayış içerisinde olabilirsiniz. 21 Haziran Salı günü Güneş Yengeç burcuna geçiş yapacak. Siz Boğa burçlarının yakın akraba, kısa seyahatler ve eğitim konuları gündem olurken, arabanıza dair işlemleri de yapabilirsiniz.

İKİZLER

Bu hafta gündeminizde öncelik toplum önündeki statünüz kariyeriniz ve işiniz olacak denilebilir. İşinize olduğunuzdan daha fazla odaklı olabilirsiniz. Otorite figürleri ile daha yakın ilişkiler söz konusu olacaktır. Empati yeteneğinizin fazlaca olacağı bu hafta da iş arkadaşlarınıza özel konular da dahil olmak üzere destek vereceksiniz. Çevrenizdekilere kendinizi göstermek sizin için önem kazanacağından özel hayatınız ile ilgili de açık verebilirsiniz. Sizde kalması gerekenler sizde kalsın Arkadaş çevrenizle toplantılar yapmak, bir araya gelmek size iyi gelecektir. Çünkü herkesin olduğu gibi sizin de sosyal çevreniz ile duygusal bağ kurma ihtiyacınız var. Bu hafta size bu açıdan fırsatlar sunacaktır. Aynı zamanda biraz kendinize vakit ayırmalı ve biraz kendinizi dinlendirmelisiniz. Geçmiş tecrübeleriniz aklınıza gelebilir, biraz yalnız kalıp eski albümleri karıştırabilirsiniz. Meditasyon, dua yoga gibi yöntemler size bu dönem ruhsal açıdan çok iyi gelecektir. Hafta sonu egodan arınmak için mükemmel bir zaman dilimi. Siz İkizler için finansal konular gündem olacaktır. Bu dönemde harcamalarınıza dikkat etmekte fayda var.

YENGEÇ

Ticaret konuları gündem olacak haftaya kariyeriniz odaklı başlıyorsunuz. Yeni projeler oluşturabilir, var olan koşullarda yeni planlar yapabilir ve ekip arkadaşlarınızla hem iş hem duygusal bağlamda iyi hissedebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili gelişen olumlu koşullar size iyi hissettirecek ve sosyal hayatınızda da daha aktif olduğunuz bir hafta geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek size duygusal olarak iyi gelecektir. Bunun yanı sıra iç dünyanızda biraz sessizleşebilir ve kendinizi kararsız hissedeceğiniz konular olabilir. Hızlı kararlar almak yerine akışta kalmalı ve olması gereken ne varsa oluyor düşüncesi ile rahatlamalısınız. Duygusal tepkilerinizi saklayamayacağınız, iniş çıkışlarınızı net bir şekilde yaşayacağınız zamanlardır. Aşırı hassas, alıngan ve değişken olabilirsiniz. Harika bir zaman, parlamak projeler yapmak ve kendiniz ile ilgili güzellikler yapmak için en iyi zamanlar.

ASLAN

Bu hafta hak ve adalet ile ilgili konularda daha duyarlı olacaksınız. Daha iyimser ve hoşgörülü davranışlar sergilemeniz olası bir durum. Süreç te olan konularınız var ise bu konular ile ilgili durumlara daha da yoğunlaşabilirsiniz. Aynı zamanda birebir seyahat etmeseniz bile zihninizde uzak yollar düşünebilir, farklı kültürlere yakınlık hissedebilir ve araştırmalar yapabilirsiniz. Geçmişinizde bazı sebeplerden dolayı yarım kalan eğitim ile ilgili durumlarınız varsa zihninizde tamamlamak için bir istek hissedebilirsiniz, Aynı zamanda kariyeriniz ile ilgili olarak ta her zamankinden daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Kendinizden üst pozisyonda olan insanlar da dahil olmak üzere, çalıştığınız insanlarla daha duygusal bağ kurma eğilimde olacaksınız. İniş çıkışlı duygu durumunuz bazı iletişim sıkıntıları yaşatabilir. Bu nedenle kontrollü davranmanız sizin lehinize olacaktır. Bunun yerine dışarıda arkadaşlarınızla buluşup onlarla paylaşımlar yapmak size daha iyi gelecektir. Sevgili Aslanlar bilinçaltı konuları kendiniz ile kalmak ve ruhunuza iyi gelecek faaliyetler zamanı. Meditasyon yapın, kendiniz ile kalın.

BAŞAK

Çalışma ortamınızı yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla olan duygusal durumunuzda kendinizi daha geri planda tutmak isteyebilir ve daha çok gözlemci bir havada olabilirsiniz. Bunun yanı sıra eşiniz ya da partnerinizle ilgili duygularınızın daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Daha fazla vakit geçirmek birlikte bazı aktivitelere katılmak sizi mutlu edecektir. Eğer ortaklı projeleriniz varsa bu konu ile ilgili de gündeminiz olacaktır ve bazı kararlar alabilirsiniz. Sezgilerinizin kuvvetli olacağı bu haftada detaylara fazla takılmayın ve her şeyi akışına bırakın. Eğitim ile ilgili konularda bir gündeminiz var ise de bunlarla alakalı kendinizi daha emin hissedecek ve başlangıçlar yapabileceksiniz.

İkili ilişkileriniz açısından da farkında olmanız gereken bazı durumlar ortaya çıkabilir. İmza, sözleşme gereken işler var ise dikkatli okunmanızda fayda var. Güneş Yengeç burcuna geçiş yapacak. Sosyal çevrenizde değişim ve güzellik zamanı. Organizasyon yapabilir ve sevdikleriniz ile birlikte vakit geçirebilirsiniz.

TERAZİ

Eşiniz ya da partneriniz ile ilişkinizde duygusallık ön planda olacaktır. Duygularınız da bazı ani iniş çıkışlarınız olabilir. Kendinizi dengede tutmalı ve iletişim şeklinize dikkat etmelisiniz. Çünkü duygularınızın iniş çıkışlı olması karşı tarafa sizi olduğunuzdan farklı göstermenize sebebiyet verebilir. Geçmiş konuları gündeme getirebilir ve beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. Bunun yerine birlikte seyahat planları yapabilir ve yeni yerler keşfetmenin tadına varabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanacağı bu hafta da yaratıcı fikirler ortaya atabilir ve üstlerinizin dikkatini üzerinize çekebilirsiniz. Banka kredi nafaka ortaklı birtakım işlerde gündemleriniz olurken sağlık konularına da dikkat etmenizde fayda var. Kariyer konularında güneş gibi parlama zamanı. Toplum önü statü ve iş konularında beklediğiniz güzel haber gelebilir.

AKREP

Bu hafta aşk hayatınız canlanacak. Duygularınızın daha coşkulu olacağı bu dönemde sevgiliniz ile birlikte çeşitli aktivitelere katılabilir ve ilişkinize yeni heyecanlar katabilirsiniz. Bunun dışında uğraştığınız el sanatları vb. hobileriniz varsa bunlarla ilgili de verimli bir süreçtesiniz. Her zamankinden daha başarılı eserler ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarla vakit geçirmek ruhunuza iyi gelecektir. Çalışma arkadaşlarınız ile ilgili duygusal olarak kendinizi karışık hissedebilirsiniz. Bu nedenle bu duygu durumunuzun karışık olmasından ziyade bu hafta daha çok yaptığınız işe odaklanın Çalışma alanınızda yapacağınız değişiklikler, düzenlemeler zihninizi rahatlatmanıza yardımcı olacaktır. Ortaklıklar ile ilgili gündemleriniz söz konusu ise detaylı düşünecek ve öyle karar vereceksiniz. Sezgilerinizde size bu hafta karar almanızda destek olacak kadar yoğun olacak. Ticaret, yurtdışı bağlantılı işlemler için gökyüzü şans sunuyor olabilir. Uzak yerlere seyahat etmek isteseniz bu zamanları değerlendirin.

YAY

Aile ve ev konularının gündemde olacağı bir haftadasınız. Ev işleri ya da evde yapılması gereken tadilatların başlaması için uygun bir süreç. Aynı zamanda aile bağlarınızın da kuvvetleneceği bu dönemde ailenize karşı daha korumacı ve kollayıcı bir tavırda olabilirsiniz. Ve elbette ikili ilişkilerinizin de olumlu süreçleri söz konusu. Partnerinizle duygularınızın daha kuvvetli olacağı bu süreçte birlikte romantik anlar geçirebilirsiniz. Çocukları olan yengeç burcu iseniz onlarla vakit geçirmek farklı aktiviteler yapmak sizi ruhsal açıdan çok besleyecektir. Günlük rutinlerinizde yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız ile olan duygusal durumunuzda geçici süreliğine biraz dingin hissedebilir ve onlara karşı tepkisiz kalabilirsiniz. Bu süreçte kendinize ve sağlığınıza odaklanmalı ve akışta kalmalısınız. Kredi, nafaka, alacak verecek ve her türlü banka işlemleri için işlemler yapabilirsiniz. Finansal durumunuza ve kazançlara dikkat etmekte fayda var.

OĞLAK

Kısa seyahatler yolculuklar gündem olurken arabanın bakımlarını ihmal etmeyin Günlük rutinleriniz veya sorumluluklarınız ile ilgili değişken durumlar söz konusu olabilir. Genel olarak gündeminizde çalışma ortamınız ve iş hayatınızdaki olaylar odağınızda olacaktır. İş ortamındaki duygusal gel git durumundan dolayı kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınız ile ilgili planlar için uygun bir dönemdesiniz. Çevrenizdekilere karşı daha korumacı bir yapıda olacaksınız. Aile yuva konuları gündem olurken hobileriniz ve sahne önü gerektiren işler için de uygun zamanlar diyebiliriz. İkili ilişkilerde güzel vakitler diyebiliriz. İmza sözleşme ve ortaklı işler var ise gökyüzü size şans sunuyor olabilir.

KOVA

Maddi kaynaklarınızın gündemde olacağı bu hafta harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Ticaret işleri ile ilgili bir gündeminiz varsa karar almanızı gerektirecek durumlarda dikkatli olmanızı öneririm. Duygusal iniş çıkışlarınız sizi yanıltabilir. Eviniz aileniz ve yakın çevreniz ile iletişim açısından baktığımızda duygusal durumunuzun olduğunuzdan daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Onlarla daha sıcak ve samimi ilişkiler kurmalısınız. Kısa seyahat planları yapabilir ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Bu sizi ruhsal açıdan çok besleyecek. Ayrıca bu hafta partnerinizle ile birlikte geçireceğiniz zaman her zamankinden daha verimli ve sizi mutlu edecek şekilde olacaktır. Günlük rutinler çalışma hayatı ve birlikte çalıştığınız kişiler ile güzel bağlar kurabilirsiniz.

BALIK

Bu hafta maddi kaynaklarınız ile dikkatli olmalısınız. Gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Duygusal güven ihtiyacınız artacağından alışveriş yaparak kendinizi rahatlatmak isteyebilirsiniz ama bunun yerine farklı aktiviteler ile duygusal güvenlik artışınızı dengeleyebilirsiniz. Sevdiklerinizle kısa seyahatler için iletişime geçebilir, planlar yapabilirsiniz. İletişiminiz ve fikirleriniz bu hafta her zamankinden daha verimli olacak. Duygularınız yerine zihninizi aktif edeceksiniz. Aklınızdakileri çevrenizdeki insanlara daha rahat aktarabilirsiniz. Araba ya da yolculuk var ise gündeminiz olabilir. Sevgili balıklar aşk hayatınız ve sahne önü işler gündem. Çocuklarınız ile birlikte harika vakit geçirme zamanı.