06 Eylül 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 18:00:00
Üç çocuk annesi üniversiteyi kazandı
Kırıkkale'de yaşayan 3 çocuk annesi Hülya Çağan, çocukluk hayali olan üniversiteyi 20 yıl sonra gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Kırıkkale'de yaşayan 3 çocuk annesi Hülya Çağan, çocukluk hayali olan üniversiteyi 20 yıl sonra gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Çağan "Haftada 5 gün güneş doğmadan uyandım. Saat 04.00 ile 08.00 arası hayallerime ayırdığım vakitti" dedi.
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