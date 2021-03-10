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10 Mart 2021 Çarşamba 20:30:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 20:30:00

Türkiye'yi 7 kez turladı! 'Siyah çekirge' ile 79 bin kilometre

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Ailevi sorunlar yüzünden 4 yıl önce 'siyah çekirge' ismini verdiği bisikletiyle yollara düşen 42 yaşındaki Ömer Töremen dağ, bayır demeden pedal çevirdi, Türkiye'nin 81 ilini 7 kez turladı.

Bisikletle gezmenin kendinde tutkuya dönüştüğünü anlatan Gaziantepli Ömer Töremen, Türkiye'nin yanı sıra yavru vatan Kıbrıs'taki 6 ili de gezdiğini söyledi. Pedal çevirerek 4 yılda 79 bin kilometre yol kat ettiğini ifade eden Töremen, "Kamp yaparak doğada konaklıyorum yine doğada bulduğum ahududu, kuşburnu, böğürtlen elma, armut tarzı ürünlerle besleniyorum" dedi.

'BİSİKLETİMİ DEĞİŞTİRMEM'

Doğadan beslendiği için günlük giderinin 1-2 lirayı aşmadığını belirten Ömer Töremen şöyle devam etti. "Maddiyat olarak varlığım var ancak ben bu hayatı tercih ettim. Bana sıfır bisiklet vermek isteyenler oldu ancak ben kabul etmedim. Bisikletim benim yol arkadaşım. On binlerce kilometredir beni sırtında taşıyor. Bisikletime bir de isim verdim. O benim siyah çekirgem."

YEMEĞİMİ TAVŞAN VE TİLKİLERLE PAYLAŞTIM

Doğada konakladığı için zorluklarla karşılaştığını söyleyen Ömer Töremen, zaman zaman yabani hayvanlarla karşılaştığı belirtti. "Gece uyandığımda yanımda bazen yanımda domuzların olduğunu görüyorum" diyen Töremen "Tilkiler ve tavşanlarla erzağımı paylaştığım da oldu" ifadelerini kullandı.

KİMİ DESTEKLİYOR KİMİ ŞİKAYET EDİYOR

Hedefinin bisikletle dünya turu olduğunu belirten Ömer Töremen, "Bu turlarımda bazen beni destekleyen vatandaşlar olurken, benden ürken, çekinen, hatta beni polise ve jandarmaya şikayet edenler de oluyor" dedi.

Etiketler : Ömer Töremen bisiklet yaşam
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