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10 Mayıs 2023 Çarşamba 20:39:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 20:39:00

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Sinop'ta tanıtıldı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, Sinop'ta tanıtımı yapıldı.

Şehir turunun ardından Sinop Valiliği önüne getirilen "Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi. Hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, araçla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Otomobili görmeye gelen vatandaşlardan Necip Sazak, Togg ile millet olarak gurur duyduklarını söyledi.

İlk kez otomobili inceleme fırsatı bulduğunu anlatan Sazak, "Muhteşem bir araç, çok anlatmaya gerek yok. Allah bize almayı da nasip etsin. İlk fırsatta yazılacağız." dedi.

Onur Sazak ise otomobili çok beğendiğini belirterek, "Çok güzel bir otomobil olmuş. Yakından inceleme, görme fırsatımız oldu. İnşallah ilk fırsatta alacağız." diye konuştu.

Etiketler : Otomobil Türkiye Togg
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