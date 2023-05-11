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11 Mayıs 2023 Perşembe 23:30:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 23:30:00

Tırın altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

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Elazığ'da tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

B.K. idaresindeki tır, Güney Çevre Yolu Yemişlik kavşağında, Muhammed T'nin kullandığı motosiklete çarptı.

Tır, çarpmanın etkisiyle altına aldığı motosiklet ve sürücüsünü sürükleyerek refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla tırın altından çıkarılan Muhammed T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Etiketler : motosiklet kaza tır
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