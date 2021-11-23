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23 Kasım 2021 Salı 00:31:00 - Güncelleme:23 Kasım 2021 Salı 00:32:00

Tırın açılan dorsesi üst geçide çarptı

Kaynak: AA

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İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeki tırın açılan dorsesi üst geçide çarptı. Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik, tırın vinç yardımıyla kaldırılması sonucu normale döndü.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden tırın dorsesi açıldı.

Dorsenin açıldığını fark etmeyen sürücü, bir süre bu şekilde seyretmeye devam etti. Yoldaki diğer sürücüler ise korna basarak uyarmaya çalıştı.

Bir süre bu şekilde seyretmeye devam eden tırın dorsesi, Mimaroba mevkisindeki üst geçide çarptı. Kimsenin yara almadığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza bölgesinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, tırın kaldırılması için çalışma başlattı.

Yoldaki tırın vinç yardımıyla kaldırılması sonucu trafik normale döndü.

Etiketler : D 100 edirne kaza
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