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27 Ekim 2021 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 17:30:00

Tilki, şantiyenin maskotu oldu

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Iğdır'ın Gülpınar Köyü'ndeki taş ocağının şantiye binasına her gün gelen tilki, işçiler tarafından doyuruluyor. T

Iğdır'ın Gülpınar Köyü'ndeki taş ocağının şantiye binasına her gün gelen tilki, işçiler tarafından doyuruluyor. Taş ocağının işletmeciliğini yapan Hüseyin Demiray, "Burada köpeğim vardı ve tilki ile arkadaştı. Köpek ölünce tilki tek kaldı. Her akşam şantiyeye geliyor. Giderken de ağzını yiyecekle doldurup yavrularına götürüyor" dedi.

Etiketler : Tilki Gülpınar Köyü Iğdır Taş ocağı
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