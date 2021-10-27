Tilki, şantiyenin maskotu oldu

Iğdır'ın Gülpınar Köyü'ndeki taş ocağının şantiye binasına her gün gelen tilki, işçiler tarafından doyuruluyor. Taş ocağının işletmeciliğini yapan Hüseyin Demiray, "Burada köpeğim vardı ve tilki ile arkadaştı. Köpek ölünce tilki tek kaldı. Her akşam şantiyeye geliyor. Giderken de ağzını yiyecekle doldurup yavrularına götürüyor" dedi.

