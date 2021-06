Terazi heyecan, Koç kariyer peşinde olacak... Bu hafta burçları neler bekliyor?

23 Haziran günü Merkür gerilemesi son buluyor. Böylece iletişim, eğitim, ticaret, bilgi akışı vb. konulardaki zorlayıcı etkilerden arınmaya başlıyoruz. Hayatınızla ilgili daha etkin karar alabilir ve uygulamaya geçebilirsiniz. 20 Haziran günü Jüpiter geri harekete geçecek. Takip eden günlerde adil olmaya çalışın. Abartılı davranışlar sergilemeyin. Dünyada hak, adalet ve hukuk konuları gündeme gelebilir. Daha önceden verilmesi gereken hakların alınması söz konusu olabilir.



ROMANTİZM RÜZGARI

21 Haziran günü Venüs ile Neptün arasındaki olumlu etkileşim var. İlişkilerinizde romantizm rüzgarları esebilir. Kendinizi ilham dolu hissedebilirsiniz. Sezgileriniz ön planda olabilir. Yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Hayattan haz aldığınızı hissedebilirsiniz. Sosyalleşmek ve bir ilişkiye adım atmak için ideal bir günde olacaksınız. Dileklerinizin gerçek olabileceği bu özel günü iyi değerlendirin. 23 Haziran günü Güneş ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Kendinizi şanslı, umutlu, hevesli ve cesur hissedebilirsiniz. Hayat size fırsatlar sunabilir. Seyahat programı yapmaya başlayabilirsiniz. Yeni bir girişimde bulunmak isteyebilirsiniz. Risk alarak bir atılımda bulunabilirsiniz. 24 Haziran günü Venüs ile Plüton arasında olumsuz etkileşim var. İlişkilerinizde güç savaşlarından uzak durmanız gerekiyor. Paranoya, takıntı ve kıskançlık ile hareket ederseniz, ilişkileriniz zarar görebilir. Kin ve intikamdan arınarak, daha affedici olmaya çalışın.

GERÇEKÇİ OLUNMALI

25 Haziran günü Neptün geri harekete geçecek. Takip eden günlerde gerçekçi olmaya çalışın. Sorumluluk aldığınız konularda daha azimli olun. Böyle yaparsanız ertelediğiniz hayalleriniz gerçek olabilir. Olumlu etkilerin daha belirgin olarak devreye girmeye başlayacağı bu haftada hepinize güzellikler diliyorum. Kötülerin planları devre dışı kalsın, iyilerin hayalleri gerçek olsun.

KOÇ

Olumlu etkiler var. İkili ilişkilerinizden sınanma ve gözden geçirme zamanları devam ediyor. Kariyer alanında güzel gelişmeler yapabilirsiniz. Kadersel anlamda beklediğiniz haberler kısa seyahatler gündeme gelebilir ve kardeşler ile ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Dış görünüşü değiştirmek ve kendinize zaman ayırmak için güzel etkiler var. Alınan bazı kararlar atılan adımlar ve konuşmalarınıza dikkat edin. Düşüncelerinizi harekete geçirmek için adımlar atacaksınız ve kendinizde olan bilgileri paylaşmak isteyeceksiniz. Kadersel döngüleri yaşama zamanı. Ortaklı işlerde alacak verecek dengesini bozmadan hareket etmenizde fayda var. Eğitim konularında ise uzun zamandır bekleyen ve bir türlü adım atmadığınız bir eğitime başlangıç yapacaksınız. 24 Haziran Perşembe günü Merkür İkizler burcunda Retro hareketini tamamladığı gün Oğlak Burcunda bir dolunay yaşanacak. Bu dolunay ile birlikte Kariyer hayatınızda hızlı gelişmeler yaşanması olası. Yeni başlangıçlar, imzalar atmaktan çekinmeyin artık.

BOĞA

İş ortamı, günlük rutinleriniz ve iş ortamında bazı değişimler yaşanabilir. Bu hafta maddi durum ortaklı işler ve içinden çıkamadığınız bir takım parasal konular gündeminiz olabilir. Sabırlı olmanızda ve adımlarınızı dikkatli atmanızda fayda var. Sosyal statü toplum önünüzdeki duruşunuz önemli olacak. Sağlık konusunda özellikle dikkat etmenizi iletmek isterim. Çok çalışıyor ve kendinizi çok ihmal ediyor olabilirsiniz. Kendinizi iki farklı duygu içerisinde kalmış gibi hissedebilirsiniz. Bilinçaltınızda sizi zorlayan her ne varsa onun üzerine gitmeli ve çözüm yollarına yönelmelisiniz. İstediklerinize ulaşmakta aklınıza koyduğunuzu yaparsınız ancak yine de tedbiri elden bırakmamaya çalışın önünüzü görün. Yeni farkındalıklar arkanızdan çevrilen işler var ise görecek ve daha temkinli davranacaksınız. Dolunay ile birlikte yurtdışı bağlantılı işler, yeni eğitimler, belki uzak akraba ziyareti veya daha farklı projeler gündeminize gelebilir.

İKİZLER

İkili ilişkiler keyif, mutluluk, huzur, hobiler yani hayattan zevk aldığımız tüm noktalar tetiklenmeye başladı. Kadersel ve olumlu döngüler yaşamaya başladınız. Kendi kararlarınızı alma ve çözme zamanı. Bazen hakkınızın yendiği, yeteneklerinizin görülmediğini düşünebilirsiniz. Dikkatli olun ve gözlemde kalın. Yönetimsel süreçler üstleriniz ile ilişkiler konusunda bazı sıkıntılar olabilir. Kariyer anlamında biraz sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Network alanınızı genişletin çünkü bu konularda destekleneceksiniz. Rutin işleriniz birlikte çalışma yaptığınız insanlar ile iletişiminiz de yüksek olacağı bir hafta denilebilir. Aşk ve ikili ilişkiler konusunda ise iletişim diliniz daha yumuşak olabilir ve aşk konusunda mutlu olabilirsiniz. Sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. Anlaşma sözleşme gibi durumlar var ise destekleniyorsunuz. 24 Haziran'da dolunay yaşanacak bu dolunay ile birlikte ortaklı işler banka alacak verecek miras veya başka insanların finans durumları ile ilgili işlemleriniz hızlanabilir.

YENGEÇ

Aile konuları gündeminize gelebilir. Ev almak yer değiştirmek veya yeni bir olayı başlatma enerjisi hissedebilirsiniz. Bu hafta evli olan yengeç burçları çocukları ile vakit geçirmek isteyebilir veya eğlenceli bir zaman dilimi yaşayabilirsiniz. Evinizde dekorasyon işlemleri var ise bunlar ile zamanlar geçirebilirsiniz. Dengeleri zorlamaktan kaçınmanız gerekmekte. Her şey her zaman sizin istediğiniz gibi gitmez unutmayın. Hata yapmadığınız sürece mutluluğa ulaşabileceksiniz. Günlük rutinleriniz çalışma hayatınız ve var ise evcil hayvanlarınıza dikkat edin. Kendiniz dışında gelişen bir takım olaylar var ise gözlemde kalın. Bir takım işlerde resmiyet var ise bu konularda gündeminiz olabilir. Akışta kalın ve ortak karar almaya özen gösterin. Aile açısından Olumlu gelişmeler var değerlendirin. Dolunay ile birlikte her türlü ikili işlemleriniz belki aşk belki iş hızlanabilir ve bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Bu aralar çok ciddi kararlar almayın. Aşk ve ilişkilerde birlikte olduğunuz kişiyle aranızda sorun varsa çözüm arayışlarına yönelmelisiniz.

ASLAN

Kısa seyahatler, yolculuk, arabanız ile ilgili gelişmeler gündeminiz olabilir. Finansal kaynaklar ve ödeme konusunda atladığınız durumlar var ise dikkatli olun atlamayın. Aşk, hobiler alanında da güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Kendinizi her açıdan daha keyifli hissetmeye başlıyorsunuz. Moraliniz bir hayli yüksek ve etrafınızdaki insanlara paylaşımda bulunmaya fazlasıyla heveslisiniz. Geleceğe dair planlar yapmanız gereken işlemler ve ötelediğiniz bazı durumlar var ise bu konularda harekete geçme zamanı. Network ağınızı genişleterek iş yapma durumlarınız söz konusu. Bu zamanları iyi değerlendirin. Dolunay ile birlikte günlük çalışma rutinleriniz hız kazanabilir. Birlikte çalıştığınız kişiler var ise yeni projelere başlamak için planlar yapabilirsiniz. Evcil hayvanınız var ise bakımını ihmal etmeyin.

BAŞAK

Maddi konularda adım atma zamanı, finans kaynaklarını değerlendirecek ödemelere ve harcamalara bakacaksınız. Estetik, kozmetik ve kendinize para harcayacağınız bir zaman dilimi. Hesabınızı iyi yapın ve borç altına girmeyin. Para kazandığınız kaynakları da sorgulayabilirsiniz. Aile, yuva konuları kariyeriniz ve buradan gelen gelirleriniz de ön planda. Kısa seyahatler söz konusu olabilir. Kardeşler, kuzenler, yakın akrabalarınız konusunda bazı durumlar karşınıza gelebilir. Dolunay ile birlikte aşk konuları gündeminiz olabilir. Hobi olarak başladığınız bir iş mesleğiniz haline gelebilir.

TERAZİ

Gönlünüzün istediği gibi hareket etmek ve eğlenebileceğiniz adımlar atmak isteyeceksiniz. Etrafınızdaki insanlarla son derece ahenk içerisinde olabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Her şeyin daha hoş ve heyecan verici olmasını arzu edecek ve bunun için çaba sarf edeceksiniz. Düşünceleriniz değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Dengelerin karmaşıklık göstermemesi için elinizden geleni yapmaya çalışın. Aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelecek olsa da sizin istediğiniz gibi olacak. Karmaşadan uzak durmayı başardığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. İlişkiler konusunda denge zamanı. Parasal konularda bazı durumlar aktive olabilir ve harcamalarınızı gözden geçirin gözden geçirebilirsiniz. Dolunay ile birlikte ev aile yuva konuları gündem olacağı gibi yer değişikliği veya ev içinde tadilat yapabilirsiniz.

AKREP

Düşündüklerinizin dışında gelişmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı ve düşüncelerinizi daha net ifade etmeye çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum kafanızın karışmasına neden olabilir. Geçmişte yaşadığınız tüm sorunları ve sıkıntıları da masaya yatırmak isteyeceksiniz. Dengeleri tamamen lehinize çevireceğiniz zamanlar geliyor. Kontrolü elden bırakmayın. Maddi anlamda sabırlı olmanız gereken zamanlardan geçtiniz önünüze bazı fırsatlar geldi ve değerlendiremediğinizi düşünüyor iseniz biraz daha bekleyin ve sabırlı olun. Arkanızdan çevrilen bazı işler olduğunu bazı gerçeklerin sizden gizlendiğini ve önünüze gelen durumlar konusunda da farkındalıklarınızın artacağı bir dönem. kendinize dönüp farkında olma ve enerjinizi yükseltme zamanı. Dolunay ile birlikte yakın akraba, kuzen, arkadaş ilişkileri veya ticaret konusunda atılımlar atabilirsiniz. Arabanız ile ilgili yapmanız gereken bir işlem var ise ihmal etmeyin.

YAY

Bu hafta sizin için içsel alemlere dönüş ve ruhsal olarak kendinizi biraz dinleme zamanı. Sosyal statünüz, arkadaşlarınız ve buna bağlı olarak ruh halinizde bazı değişimler olabilir. Olumlu sonuçlar almak için biraz daha beklemede kalmanız gerekebilir. İletişim gücünüz, birlikte olduğunuz kişiyle daha fazla yakınlaşmanızı sağlayacak. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir haftadasınız. İş ve kariyer hayatınızda gereğinden hızlı hareket ettiğiniz sürece her şeyin karmaşık olmasına neden olabilirsiniz. Bırakın, mevcut şartlar devam etsin. İstediklerinize ulaşabileceğiniz zamanlar yakın. Parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Olumsuzlukları geride bırakmanın yollarını aramanız gerekiyor. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye almalısınız. Dolunay ile birlikte para konusunda kazanımlarınız ve yeni iş başlangıçları olacağı gibi yeni projeler de başlatabilirsiniz.

OĞLAK

Aile, kariyer, toplumsal statü, arkadaşlarınız ve bunlara dair gündemleriniz söz konusu. Kendinize güvendiğiniz sürece siz her şeyi başarırsınız. İkili ilişkilerde kendinizi biraz geriye çekmek isteyebilir ve yalnızlığa ihtiyaç duyabilirsiniz. Duygularınızı ifade etmekten çekineceksiniz. Kendinizi baskı altına alınmış hissetme ihtimaliniz var. Fırsatlar konusunda daha kontrollü ve tutarlı olmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken dönemler. Mesleki olarak yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışın. Fırsatları doğru anlamda değerlendirmenin yollarını aramalısınız. Doğru olana odaklanmanız gereken zamanlar. Dolunay ile birlikte kendinize daha fazla zaman harcayacak ve huzurlu ve mutlu olacaksınız.

KOVA

Yurtdışı bağlantılı işler eğitim hayatınız ve ticaret bağlantılı konular gündeminiz. Güzel zamanlardan geçiyorsunuz fırsatları kaçırmayın. Toplumsal statünüzde değişim olabilir, yeni kararlar alabilir ve kariyer adına yeni adımlar atabilirsiniz. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde herhangi bir zorluk da yaşanmayacak. Huzurlu ve mutlu hissetmek için biraz daha beklemede kalmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda mesleki anlamda daha kontrollü ve bilinçlisiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelme şansınız var. Etkin adımlar atabileceğiniz bir gündesiniz. Dolunay ile birlikte meditasyon, bilinçaltı konuları ve daha dingin bir dönem geçirebilirsiniz.

BALIK

Ortaklı işler, banka, kredi, alacak verecek dengesi ve yatırımlarınız ön planda. Bu dönemler güzel ve kalıcı projeler başlatma zamanları diyebiliriz, değerlendirin. Akademik bir çalışma veya başlatılacak olan bir eğitim var ise fırsatları kaçırmayın bunlar sizin kariyeriniz ve toplum önündeki statünüzü etkileyecek durumlar. Spritüel bazı konular belki astrolojiye ilgi duymak ve bu konuda kendiniz için yeni adımlar dahi atabilirsiniz. Dolunay ile birlikte sosyal statünüz, yakın çevre, arkadaşlarınız ve yeni projeler gündem olabilir. Dernek, sivil toplum kuruluşlarına yardımda bulunabilir ve kendinizi daha huzurlu hissedebilirsiniz.

Uzman Astrolog Barış Özkırış