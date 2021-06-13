Tedavi edilen karga, klinikten ayrılmıyor

Ortahisar ilçesinde, yolda yaralı bulunan yavru karga, belediyeye ait Küçük Dostlar Kliniği görevlilerince bakıma alındı. 'Karamel' adını verilen karga, tedavisi sürecinde büyüdü. Artık uçabilen karga tedavisinin ardından doğaya salındı. Ancak karga karnının doyurmak ve uyumak için her defasında geri döndü. Solucan, tavuk eti ve kedi mamasıyla beslenen karga, görevlilerin kolu ve omzunda geziyor.



'KENDİSİNİ KEDİ GİBİ SEVDİRİYOR'

Kargayı klinikte çalışan şoförlerden birinin sokakta araçların altında ezilmekten kurtarıp getirdiğini söyleyen veteriner hekim Ahmet Köz, "Geldiğinde çok küçüktü. Yaklaşık 1,5 aydır bizimle birlikte. Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edecektik ama uslu olduğunu görünce bizimle kalsın istedik. Sürekli omuz ve kucağımızda. Kendisini kedi gibi sevdiriyor. O günden beri Karamel bizimle. Son 1 haftadır her gün doğal yaşama bırakıyoruz. Sabah uçuyor, akşam acıkınca geri geliyor, elimizden beslenip gece klinikte kafeste uyuyor. O da halinden memnun, biz de" diye konuştu.

'KEDİ MAMASI ÇALIP YEMEYE BAŞLADI'

Kargaların akıllı bir hayvan türü olduğunu belirten Köz, "Karamel böyle giderse bizi buradan emekli eder gider, bizden sonra gelenlerle çalışmaya devam eder. Ev kuşu gibi yemeğini suyunu nerede bulacağını biliyor. Akşam korunaklı yerinde yatıp sabah gezmeye devam ediyor. Güzel bir anlaşmamız var onunla. İlk bulduğumuzda solucan ve tavuk eti yiyordu. Sonra klinikteki kedi mamalarından çalıp yemeye başladı. Hiçbir hayvanı tutsak etmemeliyiz. Onların yeri doğal yaşam. Kuşu dalında, kedi köpekleri sokağımızda seviyoruz. İnşallah karamel de bir gün kendine aile kuracak doğal yaşamında mutlu yaşayacak" dedi.

'YENİDEN DOĞAYA SALACAĞIZ'

Klinikte görevli veterinerlerden hekim Engin Yetimoğlu da, "Karga geldiğinde perişan haldeydi. Arkadaşlar ona iyi baktılar. Kendini güvende hissetti huzurlu bir ortama geldiğini düşündü, gitmek de istemiyor. Bu tür vakaları normalde Doğa Koruma ve Milli Parklar Koruma Şube Müdürlüğü'ne gönderiyoruz. Ama kargamız bizi sevdi. Defalarca uçurduğumuz halde tekrar geri geldi. Zamanı gelince yeniden doğaya salacağız" ifadelerini kullandı.