Tartıştığı sürücüyü bıçakla tehdit eden minibüs şoförü yakalandı

Tartıştığı sürücüyü bıçakla tehdit eden minibüs şoförü yakalandı

Polis ekipler, bazı sosyal medya platformlarında yayımlanan bıçakla tehdit görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, yolcu minibüsü şoförü E.B'nin, yol verme nedeniyle tartıştığı bir araç sürücüsünü bıçakla tehdit ettiği belirlendi.

Kendisini olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan kadına da tekme attığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

E.B. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.