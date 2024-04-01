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01 Nisan 2024 Pazartesi 11:45:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 11:45:00

Tartıştığı sürücüyü bıçakla tehdit eden minibüs şoförü yakalandı

Kaynak: AA

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Pendik'te, trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla tehdit ettiği görüntüler sosyal medyaya yansıyan minibüs şoförü gözaltına alındı.

Polis ekipler, bazı sosyal medya platformlarında yayımlanan bıçakla tehdit görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, yolcu minibüsü şoförü E.B'nin, yol verme nedeniyle tartıştığı bir araç sürücüsünü bıçakla tehdit ettiği belirlendi.

Kendisini olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan kadına da tekme attığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

E.B. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Etiketler : pendik trafik minibüs şoförü sürücü tehdit
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