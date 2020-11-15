  • BIST
    1292.99
  • Dolar
    7,7276
  • Euro
    9,1501
  • Altın
    470,6070
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB, Kovid-19 aşısı için 5. alım sözleşmesini imzalayacak
Pompeo, Türkiye'ye geldi
Mardin'de 1 kilo 970 gram patlayıcı madde taşıyan terörist yakalandı
Bugün burçları neler bekliyor? 17 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları
Bakan Koca: Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi
Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Trump, iddiasını sürdürüyor: Seçimleri ben kazandım
PKK'da çözülme hız kazandı! 5 örgüt mensubu daha teslim oldu
İnce'den 'ortak anayasa çalışması' açıklaması: Ben de yeni öğreniyorum
Ümit Özdağ İYİ Parti'den oy birliğiyle ihraç edildi
Yazar Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanlığından Ekrem İmamoğlu açıklaması
Borsa rekor tazeledi
Emlak Katılım'dan bir ilk: Tapu alım satım işlemlerinin güvenle gerçekleşmesi için “Güvenilir Hesap”...
4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi
Bakan Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı
Muhsin Yazıcıoğlu davasında iddianame tamamlandı
Fatih ve Kanuni, Karadeniz'de birçok ilke imza atacak
Azerbaycan tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Avrupa Birliği'nden 'Kapalı Maraş' açıklaması
Libya Siyasi Diyalog Forumu ertelendi
'Gelecek kış normal hayata dönebiliriz'
15 Kasım 2020 Pazar 14:15:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 17:12:00

Tarlada ders çalışarak avukat oldu

ABONE OL

Şanlıurfa'da maddi imkansızlıkları nedeniyle okula devam edemeyen Mustafa Şahin, tarlada ders çalışıp avukatlığa açıköğretimde okuyarak 30 yıl sonra kavuştu.

Şanlıurfa’da ilkokulu okuduktan sonra ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle okula devam edemeyen Mustafa Şahin, tarlada ders çalışıp çocukluk hayali olan avukatlığa açıköğretimde okuyarak 30 yıl sonra kavuştu. İçindeki avukatlık cübbesi giyme aşkı bir türlü sönmeyen Şahin, hukuk fakültesini bitirip 1 yıllık staj süresinin de tamamlayarak Şanlıurfa Barosu'nda düzenlenen törenle cübbesini giydi.  

Murat Boz ile birliktelik haberlerine Farah Zeynep Abdullah son noktayı koydu! 'İlişki yok arkadaşız'

Murat Boz ile birliktelik haberlerine Farah Zeynep Abdullah son noktayı koydu! 'İlişki yok arkadaşız'
Aşkın Tuna'nın şarkıcı oğlu Tunacan Tuna: Babamın izindeyim

Aşkın Tuna'nın şarkıcı oğlu Tunacan Tuna: Babamın izindeyim
Fatma Turgut Can Baydar ile evlilik kararı aldıkları iddialarını yalanladı! 'Sadece yakın arkadaşız'

Fatma Turgut Can Baydar ile evlilik kararı aldıkları iddialarını yalanladı! 'Sadece yakın arkadaşız'
Açıklamaları ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur bu kez şaşkına çevirdi

Açıklamaları ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur bu kez şaşkına çevirdi
Melisa Irmak tartışmaların devam ederken 16'lık güzel Ceyda Toyran da taç taktı

Melisa Irmak tartışmaların devam ederken 16'lık güzel Ceyda Toyran da taç taktı
Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan şoke eden açıklama! 'Son 5 senedir okumuyorum, engelli'

Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan şoke eden açıklama! 'Son 5 senedir okumuyorum, engelli'
Manken Tülin Şahin ödülü aldı eve koştu

Manken Tülin Şahin ödülü aldı eve koştu
Bu haberler sadece dedikodu

Bu haberler sadece dedikodu
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan yeni proje sürprizi... 'Çok mutluyum'

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan yeni proje sürprizi... 'Çok mutluyum'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER