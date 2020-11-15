Tarlada ders çalışarak avukat oldu
Şanlıurfa'da maddi imkansızlıkları nedeniyle okula devam edemeyen Mustafa Şahin, tarlada ders çalışıp avukatlığa açıköğretimde okuyarak 30 yıl sonra kavuştu.
Şanlıurfa’da ilkokulu okuduktan sonra ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle okula devam edemeyen Mustafa Şahin, tarlada ders çalışıp çocukluk hayali olan avukatlığa açıköğretimde okuyarak 30 yıl sonra kavuştu. İçindeki avukatlık cübbesi giyme aşkı bir türlü sönmeyen Şahin, hukuk fakültesini bitirip 1 yıllık staj süresinin de tamamlayarak Şanlıurfa Barosu'nda düzenlenen törenle cübbesini giydi.