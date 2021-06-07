Tarım işçilerine çadır kitaplığı

Bu işe gönül veren Yerlikaya'nın son durağı Adana'da tarım işçisi ailelerin yaşadığı çadırlar oldu. Çadırlara kitaplık kuran Yerlikaya, "Ayda bir de olsa uğrayıp kitaplıklara yeni kitaplar ekleyeceğiz" dedi.



Sarıçam ilçesi kırsalındaki Baklalı Mahallesi'nde çalışan tarım işçilerinin çadırlarına kitaplık kuran Yerlikaya, hayırseverlerin desteğiyle 5 yılda köylerde ve yaylalarda kitaba ulaşmada sıkıntı çeken çocuklara ağırlıkla hikaye, roman, bilimsel dergi, ansiklopedi ve test kitapları olan 70 binden fazla yayın dağıttığını söyledi.

Çocukların günlük hayatlarında kitapla ilişkili olmaları için kitaplıkların önemine değinen Yerlikaya, "Çocukları okumaya teşvik etsin diye yaşam yerlerine kitaplık kurma projesi başlattık. Çocukların yanlarında bir kitaplık olursa onlarda daha çok okuma isteği oluşacak. Buralara ayda bir de olsa uğrayıp kitaplıklara yeni kitaplar ekleyeceğiz, istedikleri kitapları getireceğiz. Amacımız dezavantajlı çocuklara faydalı olabilmek." dedi.

Yerlikaya, kırsaldaki çocukların vakit geçirmek için televizyondan başka bir seçenekleri olmadığını dile getirerek, onların kitaplarla vakit geçirmelerinin önemine değindi.

"Aslında sadece çocuklar değil, akşam bir araya geldiklerinde ebeveynleri ile de kitap okusunlar. Biliyorum yorgun oluyorlar, yaptıkları iş kolay değil. Ben de tarlada çok çalıştım ama belki aileleri de çocuklarla beraber okur" diyen Yerlikaya, bu kitaplıkların onlar için de faydalı olacağına inandığını aktardı.

Yerlikaya, "Bu proje için kitaplık temin eden Marwood Mobilya ile diğer hayırseverlere ve tarım işçisi aileleri tespit etmekte bana destek olan Sarıçam Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ailesiyle yaşadığı çadıra kitap ve kitaplık getirilen 7. sınıf öğrencisi Fatma Özer, okumayı sevdiğini belirterek, "Şimdi kitaplığım oldu. Mutluyum, akşamları okurum. Çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.