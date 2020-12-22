Tarihin yüksek lisanslı tanığı

Türkiye'nin birçok yerinde ilkokul öğretmenliği yapan 2 çocuk babası İsmet Saatçi (74), 2011’de emekli olduktan sonra, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nü kazandı. Saatçi, 70 yaşında arkeoloji bölümünü birincilikle bitirmenin öz güveni ve ailesinin desteğiyle yüksek lisans sınavlarına girip, kazandı.



BU ZAHMETE FAZLASIYLA DEĞER

Bastonuyla girdiği sınıfta en ön sırada derslerini takip eden Saatçi'yi, maddi getirisinin olmayacağı yönündeki olumsuz eleştiriler, yolundan vazgeçirmedi. Bu yıl yüksek lisans eğitimini tamamlayan Saatçi, “Bu yaşta bu kadar zahmete katlanılır mı' diyenler oldu. Fakat ben sonuna kadar okumaya devam etmek istiyorum” diyor.



HAYATIMIN EN MUTLU DÖNEMİ

Gençlerle birlikte okumanın kendisine mutluluk verdiğini belirten İsmet Saatçi, “Rutin hayata pek alışkın değilim, sürekli kendime meşguliyet icat ederim. Okumak istememin net olarak bir sebebi yok. Bu eğitimlerin bana çok katkısı oldu, kendimi zenginleştirdim. Yaşamımın en mutlu anlarından bir kesit olarak görüyorum" dedi.

