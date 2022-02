Spider-Man Avatar'ı geçti

Tüm zamanların en çok izlenen filmleri arasında yer alan Spider-Man: No Way Home, yeni bir rekor ile gündeme geldi. Film, ABD gişe hasılatında Avatar'ı geride bırakmayı başardı. Aralık ayında vizyona giren ve sinema tutkunların beğenisini kazanmayı başaran Spider-Man: No Way Home, kırdığı rekorlar ile dikkat çekiyor. Avatar'ın gişesini geride bırakan filmin ABD hasılatı toplam 769 milyon 988 bin dolara erişti.