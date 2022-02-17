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17 Şubat 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 16:00:00

Spider-Man Avatar'ı geçti

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Tüm zamanların en çok izlenen filmleri arasında yer alan Spider-Man: No Way Home, yeni bir rekor ile gündeme geldi.

Tüm zamanların en çok izlenen filmleri arasında yer alan Spider-Man: No Way Home, yeni bir rekor ile gündeme geldi. Film, ABD gişe hasılatında Avatar'ı geride bırakmayı başardı. Aralık ayında vizyona giren ve sinema tutkunların beğenisini kazanmayı başaran Spider-Man: No Way Home, kırdığı rekorlar ile dikkat çekiyor. Avatar'ın gişesini geride bırakan filmin ABD hasılatı toplam 769 milyon 988 bin dolara erişti.

Etiketler : Spider-Man Avatar' Spider-Man No Way Home
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