'Sosyal Taksi' dezavantajlı vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek

Yenişehir Belediyesi, dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Ücretsiz Kent Ulaşım Sistemi Projesi"ni hayata geçirdi.

Bu kapsamda hizmete sunulan elektrikli 4 "Sosyal Taksi" ile dezavantajlı vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler ile belediyelerin sosyal tesislerine ücretsiz taşınacak.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, yaptığı açıklamada, kanser hastaları ile ilgili faaliyet yürüten bir derneğin belediyeden hijyenik ortamda hizmet sunabilecek özel bir servis talebinde bulunduğunu söyledi.

Bu talebi 65 yaş üstü, engelli, kronik rahatsızlığı olan ve şiddete maruz kalmış kadınları da sisteme entegre ederek karşılamaya çalıştıklarını aktaran Beşikçi, belediyeye dışarıdan ithal ettikleri fosil yakıtlar kullanan araçlar yerine elektrikli araçlar takviye ettiklerini bildirdi.

Beşikçi, "Saha çalışmalarımız sonucunda 2 bine yakın hanemize ulaşarak bu projemizden faydalanabileceklerini kendilerine ilettik. Bu kapsamdaki vatandaşlarımıza ücretsiz kartlarını ulaştırarak talep ettikleri durumda evlerinden alarak kamu kurum ve kuruluşlarına, hastanelere, belediyelerimizin sosyal tesislerine ücretsiz bir şekilde ulaşımlarını sağlıyoruz. Bunun yanında elektrikli araçların çevreci, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanım noktasında vatandaşları teşvik etmek adına da belediyemizde bir ekopark inşa ettik." diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZA ÇOK CİDDİ KOLAYLIK SAĞLAYAN BİR PROJE"



Çalışmanın sadece koronavirüs (Kovid-19) süreci ile sınırlı kalmayacağını dile getiren Beşikçi, sürekli devam edebilecek bir proje olduğunu anlattı.

Beşikçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tespit ettiğimiz hanelerimiz rahatsızlıkları, yaşlılıkları veya maddi imkansızlıklarından ötürü toplumumuzun dezavantajlı kesimleridir. Belli süreçlerle hastane, kamu kurumlarına gitmek zorunda kalan ve bunun için de toplu ulaşım araçları yerine taksi hizmetlerini kullanmalarından ötürü maddi açıdan zorlanan vatandaşları tespit ettik. Elektirikli araç kullanmamızın nedeni de tasarrufu oldukça ön plana çıkaran, günlük 6 liralık şarj ile günlük ihtiyacımızı karşılamalarıdır. Hem çevreci hem tasarruflu hem de vatandaşlarımıza çok ciddi kolaylık sağlayan bir proje."

Yoğun talep gördüklerini ifade eden Beşikçi, zaman içinde bunların tümüne karşılık verebilecek şekilde araç parkını genişletmeyi planladıklarını bildirdi.

Beşikçi, Diyarbakır'da elektrikli araç kullananların araçlarını ücretsiz şekilde şarj edebilecekleri bir istasyonu da hizmete sunduklarını sözlerine ekledi.