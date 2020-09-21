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21 Eylül 2020 Pazartesi 00:58:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 00:58:00

Sonbahar, yeni hafta ile yüzünü gösterecek

Kaynak: TRTHaber

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Hava durumu nasıl olacak sorusu yanıt buldu. Alınan son bilgiye göre yeni hafta ile birlikte sonbahar da kendisini hissettirmeye başlayacak.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek. Yeni haftada Türkiye'nin büyük kısmında sonbahar havası bekleniyor.

Eylül ayı tarihi sıcaklık değerleri ile başladı, ilk haftalarda hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10-12 derece üstüne çıktı. Ancak bunaltıcı sıcaklar yerini mevsim normallerine bıraktı.

Sonbahar kendini hissettirmeye başlarken pazartesi günü kıyı kesimler için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Hafta boyunca İç Ege, Doğu ve Orta Karadeniz ile Akdeniz ve Marmara'nın bazı kesimleri serinleyecek. Bu bölgelerde aralıklarla hafif yağış bekleniyor. Yağışlar yüksek kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde görülebilir.

İTÜ Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, "Karadeniz'de bu hafta yine yağışlar devam edebilir. Doğu Karadeniz'de özellikle Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışların devam etme ihtimali var" diye konuştu.

İstanbul'da yağış bekleniyor

Üç büyük şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

İstanbul'da aralıklarla hafif yağış görülecek.

Ankara ve İzmir'de ise haftada boyunca yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde olacak. 

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