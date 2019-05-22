Son Dakika... Baran'ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Eyüpsultan'da 9 yaşındaki çocuğun, inşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İslambey Mahallesi Fulya Sokak'ta dün bir inşaat alanındaki kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada, inşaatın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müteahhit Emrah D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri devam eden Emrah D'nin, gün içinde adliyeye sevk edileceği belirtildi.

- Olay

İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki inşaat alanında bulunan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çukurdan çıkarılarak hastaneye kaldırılmış ancak müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çarşamba günü saat 18.30’da Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi adlı yavrumuz hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen bu üzücü olayın sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. İnşaat çukuruna düşüp yaşamını yitiren Baran'ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı. "

Ayrınıtlar az sonra..

