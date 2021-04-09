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09 Nisan 2021 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 16:00:00

Sivrisinekle mücadele ordusu

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1250 personeli, 200 aracıyla her yıl 15 milyon lira harcayarak sivrisinekle mücadele ediyor. Kentteki her noktayı titizlikle ilaçlayan ekipler, falezler ve tarihi yapıların dış yüzeyinin zarar görmemesi için kimyasal yerine biyolojik ilaçları tercih ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yılın belli dönemlerinde vektörel mücadele kapsamında sivrisinek popülasyonunu kontrol altında tutmak adına periyodik ilaçlama yapıyor. Özellikle ikametlerin yoğun olduğu bölgelerde yaya ekiplerle yapılan bu mücadelede, farklı yöntemler kullanılıyor. Rögarlar, binaların bodrum katları, su biriken her türlü yeri ilaçlayan ekipler, hafta sonları dahi sahada ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

TARİHİ YAPILARA ZARAR VERMEYEN ÖZEL İLAÇ

Kent içinde yapılan ilaçlama faaliyetlerine katkı olarak, özellikle vatandaşın ve turistlerin yazın yoğun bulunduğu yerlerde özel ilaçlama yapılıyor. Bu kapsamda kentin silüetini de oluşturan 40 metre yüksekliğe çıkan falezlere, kentin simgelerinden Üç kapılar, Yivli Minare, Saat Kulesi gibi tarihi alanlarda da ilaçlama uygulanıyor. Özellikle buralarda yapılan ilaçlamada tarihi yapılara zarar vermemek için hassas davranılıyor. Kimyasal ilaçlar yerine biyolojik ilaçlar tercih ediliyor. Doğal olarak elde edilen ilaçlar sayesinde yapıların ve falezlerin dış yüzeyine herhangi bir zarar verilmezken, insanların bu alanlarda yoğun olması nedeniyle insan sağlığı da gözetilmiş oluyor.

FALEZLERE SİS ÇÖKÜYOR

Termal sisleme yöntemiyle falezlerin içlerinde oluşan oyuklar, mağaralar, su birikintisi oluşabilecek her türlü nokta biyolojik ilaç kullanılarak ilaçlanıyor. Falezlerde yaşayan yarasa ve diğer canlılara ise bu ilaçlama sistemi hiçbir zarar vermiyor. İlaçlama sırasında dünyaca ünlü falezlerin yüzeyine dağılan duman nedeniyle falezlerin bazı noktalarına sis çökmüş gibi görüntü oluşuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mesut Çınar, kentin 640 kilometrelik sahil bandı bulunduğunu, kent içi dahil olmak üzere sahillerde sivrisinekle mücadelenin Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet kapsamında olduğunu söyledi. Özel koruma alanlarına daha hassas davranıldığını belirten Çınar, "Özellikle buralarda ilaçlama yapan personelin özel eğitimli olmasına dikkat ediyoruz. Kışlak dönemde vektörel mücadele faaliyetini larva aşamasındaki canlılara karşı yapmaktayız. Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçları kullanıyoruz. 1250 personel, 200'e yakın araçla bu çalışmaları sürdürüyoruz. Toplamda 7.5 tona yakın ilaç kullanılıyor vektörle mücadelede" diye konuştu.

'FALEZLERDE YÜZDE 99,9 BAŞARI YAKALIYORUZ'

Vektörel mücadeleyle ilgili çalışmalarıyla tanınan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin de yapılan uygulamanın başarılı olduğunu söyledi. Sivrisineklerin yalnızca tatlı suda yaşamadığını, tuzlu suya da adapte olduğunu ve deniz suyunun biriktiği falezler kenarına da larva bıraktığını ifade eden Prof. Dr. Çetin, "Sinekler artık her türlü ortama uyum sağlar oldu. Tuzlu ya da tatlı su fark etmiyor. Sinekle mücadelede kullanılan yöntemler işe yarıyor. Başarı oranı yüzde 99,9 seviyelerinde. Vatandaş bu sayede yazın sahil bandında ya da dışarıda rahatça gezebiliyor" dedi.

Etiketler : antalya sivrisinek çevre sağlığı
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