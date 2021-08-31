Sıcaklık yükseldikçe erkek çocuk sayısı artıyor

2018'de Japonya'da Dr. Misao Fukuda'nın başlattığı çalışmalarda Japonya'da felaketlerden 9 ay sonra doğan erkek bebeklerin oranının bir önceki yıla göre yüzde 14 azaldığı kaydedildi. Bu veriler, büyük stresin gebeliği etkilediği ve bunun da yeni doğan cinsiyet oranını değiştirdiği fikrini destekledi. Fukuda bu bilgiden yola çıkarak "küresel ısınmanın neden olduğu iklim olaylarından" kaynaklanan stresin de cinsiyet oranını etkileyebileceğini belirtti. Buna göre sıcaklıkların yükseldiği yerlerde daha fazla erkek çocuk; azaldığı yerlerde ise daha çok kız çocuk dünyaya geliyor.

