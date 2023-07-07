Sezonun ilk caretta yavruları yuvadan çıktı
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Sarıgerme sahilinde, yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma serüveni başladı.
Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya bulunan canlılar arasında yer alan deniz kaplumbağaları caretta carettaların, nisan ve mayıstaki yumurtlama döneminin ardından yumurtalarından çıkan yavruları denizle buluşuyor. Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Sarıgerme sahilinde, yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma serüveni başladı.