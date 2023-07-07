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07 Temmuz 2023 Cuma 07:57:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 07:57:00

Sezonun ilk caretta yavruları yuvadan çıktı

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Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Sarıgerme sahilinde, yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma serüveni başladı.

Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya bulunan canlılar arasında yer alan deniz kaplumbağaları caretta carettaların, nisan ve mayıstaki yumurtlama döneminin ardından yumurtalarından çıkan yavruları denizle buluşuyor. Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Sarıgerme sahilinde, yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma serüveni başladı.

Etiketler : caretta yavruları deniz kaplumbağaları caretta carettalar
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