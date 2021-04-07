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07 Nisan 2021 Çarşamba 15:05:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 15:05:00

Roma mozaikleri elbiselerde

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Çukurova yöresinde gerçekleştirilen kazılarda gün yüzüne çıkarılan ve müzede sergilenen mozaiklerin desenleri, Adana Olgunlaşma Enstitüsünde kıyafetten seramiğe takılardan fincan ve süs eşyalarına kadar birçok aksesuara işlenerek hayat buluyor.

Adana Olgunlaşma Enstitüsünde, Çukurova yöresinde gerçekleştirilen kazılarda çıkarılarak müzede sergilenen mozaiklerin desenleri, kursiyerler tarafından kıyafet, takı, seramik, ahşap ve cam gibi ürünlere işleniyor. "Mozaik" temasıyla kursiyerler, enstitünün sanat tasarımı, kuyumculuk ve giyim atölyelerinde Adana, Osmaniye ve Hatay'da sergilenen mozaikleri elbise ve aksesuarlara işleyerek farklı bir anlam katıyor. Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun, enstitülerinde el sanatlarını yaşatmak gelecek kuşaklara aktarmak için farklı temalarda çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Enstitülerinde daha önce Çukurova'nın Nadide Çiçekleri ve Kültür Hazineleri" başta olmak üzere asırlık kilim desenlerini aksesuarlara taşıdıklarını aktaran Coşkun, son olarak da bölgedeki kazılarda çıkarılan mozaikler üzerine çalışma yaptıklarını kaydetti. Coşkun, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Çukurova'nın bu zenginliğini ortaya koyabilmek amacıyla "Mozaik" temasıyla gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında ilk etapta Adana, Osmaniye ve Hatay yöresinde inceleme gezileri düzenlediklerini belirtti. Araştırma ekibiyle müzeleri ziyaret ederek mozaikleri incelediklerini dile getiren Seher, bu kapsamında Roma dönemine ait mozaiklerin desenlerini farklı atölyelerde çalışmaya başladıklarını kaydetti. Yaptıkları çalışmayla Roma dönemine ait mozaik desenleriyle kıyafetten fincan takımlarına kadar yaklaşık 60 parçadan oluşan koleksiyon hazırladıklarını aktaran Coşkun, "Çukurova'da en çok iz bırakan medeniyetlerden bir tanesi Roma medeniyeti, biz de bunu tema konusu olarak seçtik. Bununla ilgili Osmaniye Düziçi'nde kazılarda ve müzelerde araştırmalar yaptık. Bu araştırmalarda ortaya çıkan desenleri ürünlerimize taşıdık. Mozaikleri, şerbet ve fincan takımlarında, takılarda, örtülerde ve kıyafetlerde çalıştık ve bunda iddialıyız. Bunların müzede de satılmasını planlıyoruz. Gelecek nesillere aktarabilmek için de bu çalışmalarımızı yapıyoruz." diye konuştu. - Enstitünün çalışmaları pullarda da ölümsüzleşiyor Coşkun, enstitüde yaptıkları çalışmaların zaman zaman pullarda da yer alarak ölümsüzleştiğini söyledi. Daha önce kilim motiflerinin PTT tarafından "Anadolu Motifleri-3" başlığıyla basılarak tedavüle sunulduğunu dile getiren Coşkun, son olarak da yörede yetişen çiçeklerin iğne oyalarına nakşedildiği koleksiyonlarının 4 pulda yer aldığını belirtti.

Etiketler : roma mozaik elbise
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