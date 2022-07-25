Rize'de uluslararası rafting yarışması
Rize'de düzenlenen "11. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali" kapsamında gerçekleştirilen rafting yarışmasına Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Sırbistan, Gürcistan, İran, Moldova ve Kuzey Osetya'dan 28 kişi katıldı.
Rize'de düzenlenen "11. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali" kapsamında gerçekleştirilen rafting yarışmasına Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Sırbistan, Gürcistan, İran, Moldova ve Kuzey Osetya'dan 28 kişi katıldı.
Yarışmada Türkiye birinci, Kuzey Osetya ikinci ve Rusya üçüncü oldu.
Zaman zaman zor anların yaşandığı yarışmada, bazı yarışmacılar suya düştü.