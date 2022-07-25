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25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:00:00

Rize'de uluslararası rafting yarışması

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Rize'de düzenlenen "11. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali" kapsamında gerçekleştirilen rafting yarışmasına Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Sırbistan, Gürcistan, İran, Moldova ve Kuzey Osetya'dan 28 kişi katıldı.

Rize'de düzenlenen "11. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali" kapsamında gerçekleştirilen rafting yarışmasına Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Sırbistan, Gürcistan, İran, Moldova ve Kuzey Osetya'dan 28 kişi katıldı.

Yarışmada Türkiye birinci, Kuzey Osetya ikinci ve Rusya üçüncü oldu.

Zaman zaman zor anların yaşandığı yarışmada, bazı yarışmacılar suya düştü.

Etiketler : uluslararası rafting yarışması Rize 11. Uluslararası Tulum
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