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12 Mayıs 2024 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 11:30:00

MSB'den Anneler Günü videosu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anneler Günü'nü videolu paylaşımla kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, ellerinde çiçeklerle, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladığı görüntülere yer verildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere sevgi, sabır ve fedakarlık timsali tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Sizler, verdiğiniz emeklerden dolayı her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. İyi ki varsınız."

Etiketler : milli savunma bakanlığı anneler günü paylaşım
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