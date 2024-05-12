VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Anneler Günü mesajı
New York'ta Türk Günü Yürüyüşü düzenlenecek
Suriye ve Irak'ta operasyon: 5 PKK'lı terörist etkisiz
Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor
Edirne'de 'tiny house' ve kaçak yapılara izin verilmeyecek
12 Mayıs 2024 Pazar 11:18:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 11:18:00

Başkan Erdoğan: Netanyahu ortaya koyduğu soykırım yöntemleri ile Hitler'i de kıskandıracak seviyeye gelmiştir

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, "Netanyahu ortaya koyduğu soykırım yöntemleri ile Hitler'i de kıskandıracak seviyeye gelmiştir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamas ateşkese razı oldu ancak İsrail, Gazze'nin tamamını işgal hevesi nedeniyle bahaneler üretip ateşkes istemiyor. Zulüm ve katliam devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ile ilgili de, "Ege Denizi'nin iki yakasında barışın ve huzurun ebediyen hakim olması için elimizden geleni yaparız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"(Türkiye-Yunanistan) İki ülkenin iki duvar arasına sıkıştırılmaya çalışılan ilişkilerini rahatlatmak ve o önyargılarla bezeli duvarları yıkmak elimizde."

"(Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetleri) Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgede Türkiye'nin içinde bulunmadığı enerji platformunun başarılı olması güçtür."

"Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde ABD'nin denge politikasını muhafaza etmesinden yanayız."

"(Yunan adalarına kapıda vize uygulaması) Aslında tüm bunlara lüzum kalmaması ve AB'nin Türkiye'ye vize serbestisini tanıması gerekir."

Etiketler : recep tayyip erdoğan israil gazze netanyahu hitler
90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

90'lar duygusu bir daha yakalanmaz
Melissa'nın ‘Talih'i

Melissa'nın ‘Talih'i
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
En büyük destekçim eşim

En büyük destekçim eşim
Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti
Arya Aryay'dan müziğe ilk adım

Arya Aryay'dan müziğe ilk adım
Kitesurf sezonunu açtı

Kitesurf sezonunu açtı
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX