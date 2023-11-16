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Ressam değil, inşaat ustası

Ressam değil, inşaat ustası

Adıyaman'da inşaat ustası Sefer İpek, yaptığı resimlerle konteynerleri süslüyor.

Depremlerin etkilediği Adıyaman'da inşaat ustası Sefer İpek, yaptığı resimlerle depremzedeler için kurulan konteynerleri süslüyor. Eğitim almadan kendini resimde geliştirdiğini belirten İpek, inşaat ustası olduğunu duyanların şaşırdığını dile getirerek, konteyner kentte gönüllü resimler çizmeye devam edeceğini dile getirdi.