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10 Ağustos 2020 Pazartesi 22:13:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 22:35:00

Pınar Gültekin'in adı Adana'da yaşatılacak! Cansız bedeni bir varil içerisinde yakılmış halde bulunmuştu

Kaynak: DHA

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Muğla'da 16 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bir varil içerisinde yakılmış, üzerine beton dökülmüş halde bulunan ve memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde toprağa verilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) ismi Adana'nın Yüreğir ilçesinde parka verilecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pınar Gültekin'in (27) ismi Adana'nın Yüreğir ilçesinde parka verilecek.

'AİLESİ AÇILIŞA KATILACAK'

İstanbul'da yaşayan baba Gültekin'i önümüzdeki günlerde gerçekleşecek park açılışına da davet eden Başkan Kocaispir, projeyle ilgili bilgi vererek, "Pınar, canavarca hisle ve hunharca katledildi. Hepimiz çok üzüldük biz kadına karşı saygılı bir toplumuz. Malesef kadına karşı şiddet cinayet malesef aşağı inmiyor. Bunla ilgili bir farkındalık ortaya konmak gerekiyordu. Pınar kardeşimizin ismini tüm meclis üyesi arkadaşlarımızın ortak kararıyla Adana'da, Yüreğir'de bir parkımıza veriyoruz. Kadın cinayetlerine farkındalığı ortaya koymak için orada bir anıt da yapmayı düşünüyoruz. Babası ile canlı yayına bağlandık. Onunda acısını paylaşıyoruz. çok büyük, tarifi olmayan bir acı. Onun acısını paylaşmak için kendisini de park açılışımıza davet ettik. Önümüzdeki günlerde ailesinin de katılımıyla parkımızın açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

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