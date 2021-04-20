‘Pes etmek yok yola devam!'

Samsun'da kadın girişimciler Latife Emiralioğlu (48) ve Aysun Şen'in (40) evlerinin bodrum katında 6 ay önce kurdukları mantar üretim tesisi çıkan yangında büyük çapta hasar gördü. Aylık 4 ton mantar üreten girişimci kadınlar büyük üzüntü yaşadı. İki kadın "Bu olay bizi daha çok kamçıladı. Yolumuza devam edeceğiz. Şu anda tadilat bölümündeyiz. Yangında oluşan hasarı karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

