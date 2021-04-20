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20 Nisan 2021 Salı 17:00:00 - Güncelleme:20 Nisan 2021 Salı 17:00:00

‘Pes etmek yok yola devam!'

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Samsun'da kadın girişimciler Latife Emiralioğlu (48) ve Aysun Şen'in (40) evlerinin bodrum katında 6 ay önce kurdukları mantar üretim tesisi çıkan yangında büyük çapta hasar gördü.

Samsun'da kadın girişimciler Latife Emiralioğlu (48) ve Aysun Şen'in (40) evlerinin bodrum katında 6 ay önce kurdukları mantar üretim tesisi çıkan yangında büyük çapta hasar gördü. Aylık 4 ton mantar üreten girişimci kadınlar büyük üzüntü yaşadı. İki kadın "Bu olay bizi daha çok kamçıladı. Yolumuza devam edeceğiz. Şu anda tadilat bölümündeyiz. Yangında oluşan hasarı karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Etiketler : samsun latife emiralioğlu aysun şen mantar üretimi
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